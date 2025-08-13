Home > देश > Delhi Metro Timings: सुबह 6 बजे नहीं 15 अगस्त को इस समय से चलेगी मेट्रो, जानें पूरी डिटेल

Delhi Metro Timings: सुबह 6 बजे नहीं 15 अगस्त को इस समय से चलेगी मेट्रो, जानें पूरी डिटेल

Delhi Metro Timings:स्वतंत्रता दिवस 2025 के समारोह में शामिल होने की योजना बना रहे दिल्ली मेट्रो यात्रियों को इस साल जल्दी मेट्रो सेवा मिल सकती है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 13, 2025 10:55:28 IST

Delhi Metro Timings: स्वतंत्रता दिवस 2025 के समारोह में शामिल होने की योजना बना रहे दिल्ली मेट्रो यात्रियों को इस साल जल्दी मेट्रो सेवा मिल सकती है। शुक्रवार 15 अगस्त को  स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4:00 बजे अपनी सेवाएँ शुरू करेगी। सुबह 6:00 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर रेल सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी और उसके बाद, शेष दिन नियमित समय सारिणी के अनुसार संचालित होंगी। पिछले दो वर्षों से यह सुबह जल्दी सेवा शुरू करने का चलन रहा है, जिससे लोग सुबह के समारोह के लिए समय पर लाल किला और अन्य स्थलों पर पहुँच सकते हैं।

विशेष क्यूआर टिकट

इसके अतिरिक्त, जिन लोगों के पास स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वास्तविक निमंत्रण पत्र होगा, उन्हें डीएमआरसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष क्यूआर टिकटों का उपयोग करके समारोह स्थल तक आने-जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन समारोह स्थल के सबसे निकट हैं।ऐसी यात्रा लागत रक्षा मंत्रालय द्वारा डीएमआरसी को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9 से 16 अगस्त तक सुरक्षा जाँच जारी रहेगी

संभावित रूप से जल्दी मेट्रो सेवा शुरू होने के साथ-साथ, यात्रियों को कड़ी सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) शनिवार, 9 अगस्त से शनिवार, 16 अगस्त तक सभी दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर कड़ी जाँच करेगा। इन उपायों का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के आसपास की उच्च सुरक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा बनाए रखना है।

इन उपायों में सामान की गहन जाँच, मेटल डिटेक्टर से गुजरना और ज़रूरत पड़ने पर मैन्युअल तलाशी शामिल होगी। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और कुशल निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सीआईएसएफ के अधिक जवान तैनात रहेंगे।

यात्रा के लिए अतिरिक्त समय की सिफारिश

डीएमआरसी ने यात्रियों को लंबी कतारों का ध्यान रखने की सलाह दी है, खासकर व्यस्त समय के दौरान। एडवाइजरी में कहा गया है, “यात्रियों को निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अपना सामान तैयार रखना चाहिए।” यात्रियों को यह भी याद दिलाया गया है कि वे प्रतिबंधित सामान ले जाने से बचें और सुरक्षा कर्मचारियों के साथ पूरा सहयोग करें।

बड़ी भीड़, प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रमों और 15 अगस्त के प्रतीकात्मक महत्व को देखते हुए शहर में हाई अलर्ट रहेगा। यात्रियों और मेट्रो नेटवर्क, दोनों की सुरक्षा के लिए कड़ी सतर्कता बरती जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उत्सव सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ रहे।

