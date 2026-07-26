जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म होते ही DMRC का बड़ा एलान, 18 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट हुई शुरू

Delhi Metro: दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शनिवार शाम को दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट को खोल दिया गया है. इससे पहले सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सर्विस कुछ समय के लिए रोक दी गई थीं. DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री गेट अब खोल दिए गए हैं.

इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद डीएमआरसी ने राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रेल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर सर्विस बहाल करने की घोषणा की थी.

डीएमआरसी ने जारी किया आदेश

शनिवार को इससे पहले नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए डीएमआरसी ने सेंट्रल दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट सर्विस को अगले आदेश तक रोक दिया था. डीएमआरसी की एडवाइजरी के अनुसार, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए थे. अब इन सभी स्टेशनों पर सामान्य कामकाज बहाल हो गया है.

यह भी पढ़ें – पंजाब रोडवेज यूनियन का अल्टीमेटम, मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगा चक्का जाम, जानें क्या हैं मांगें और क्या दी चेतावनी

सीजेपी ने की घोषणा

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को घोषणा की कि वह जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले रही है. यह फैसला केंद्र सरकार के साथ बातचीत के तीसरे दौर के बाद लिया गया. नई दिल्ली में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और CJP के प्रतिनिधि सौरव दास और आशुतोष रंका मौजूद थे.

प्रदर्शनकारियों की मांगें हुई पूरी

बैठक के दौरान, केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों को मानने पर सहमत हो गई. जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी पुलिस केस वापस लेने, FIR वापस लेने के बारे में लिखित पुष्टि देने और कथित पेपर लीक विवाद से जुड़ी घटनाओं में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का फैसला किया है.

वहीं सीजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार ने आंदोलन के दौरान उठाई घई सभी प्रमुख मांगें मान ली हैं. इसके बाद उन्होंने छात्रों से अपना धरना खत्म करने और घर लौटने की अपील की. सीजेपी की ओर से बोलते हुए सौरव दास ने कहा कि चूंकि सरकार ने सभी मांगें मान ली हैं, इसलिए जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का अब कोई औचित्य नहीं है.

यह भी पढ़ें – भारतीय पासपोर्ट को फिर लगा झटका, ग्लोबल रैंकिंग में फिसला भारत; देखें कौन सा देश किस नंबर पर