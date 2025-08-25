Delhi Metro Fare: बढ़ गया दिल्ली मेट्रो का किराया, यहां जानें कितना पड़ेगा यात्रियों पर बोझ

Delhi Metro Fare Increase: दिल्ली मेट्रो ने किराया बढ़ाते हुए अपने यात्रियों को बहुत ही गहरा झटका दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यह बढ़ा हुआ किराया आज यानी सोमवार (25 अगस्त, 2025) से लागू हो गया है। आइये जानते हैं कि, दिल्ली मेट्रो के बढ़े हुए किराए से लोगों पर कितना असर पड़ेगा। सभी लाइनों पर किराये में 1 रुपये से 4 रुपये और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराये में 1 रुपये से 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। DMRC के अनुसार, अब दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया 11 रुपये और अधिकतम किराया 64 रुपये होगा। यह बदलाव 8 साल बाद किया गया है, जिसका असर लाखों यात्रियों के खर्च पर पड़ेगा। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराए में 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

दिल्ली मेट्रो ने पोस्ट कर दी जानकारी

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर इसकी जानकारी दी है। जिसमें लिखा गया है कि, “आज यानी सोमवार (25 अगस्त 2025) से दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में बदलाव किया गया है। यह बढ़ोतरी न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के अनुसार केवल ₹1 से ₹4 होगी। तो वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइनों के लिए यह 1 रुपये से 5 रुपये होगी। बताते चलें कि, नया किराया स्लैब 25 अगस्त 2025 से प्रभावी होंगे।” किराया बढ़ाने की बात पर DMRC का कहना है कि परिचालन लागत और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह किराया वृद्धि की गई है। बढ़ती महंगाई और रखरखाव लागत के कारण यह कदम उठाना जरूरी हो गया था।

The passenger fares of the Delhi Metro services have been revised with effect from today, that is, 25th August 2025 (Monday) onwards. The increase is minimal, ranging from ₹ 1 to ₹ 4 only depending on the distance of travel (upto ₹5 for the Airport Express Line). The new fare… pic.twitter.com/gOgOGmebxz — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 25, 2025







राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को भी लागू होगा ये किराया वृद्धि

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, यह किराया वृद्धि राष्ट्रीय अवकाश और रविवार को भी लागू है। 0-2 किमी के लिए, सामान्य दिनों और रविवार/राष्ट्रीय अवकाशों पर किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है।