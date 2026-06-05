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Delhi Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर बड़ा ट्रैफिक अलर्ट! 2 दिन बंद रहेगा यह रास्ता, सफर से पहले जान लें डायवर्जन प्लान

Delhi Meerut Expressway: मरम्मत कार्य के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का एक अहम हिस्सा 6 जून सुबह से 7 जून रात तक बंद रहेगा. यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का डायवर्जन प्लान जारी किया है.

By: Preeti Rajput | Published: June 5, 2026 4:23:55 PM IST

बंद रहेगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे!
बंद रहेगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे!


Delhi Meerut Expressway: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है. NHAI एक्सप्रेसवे पर सड़क मरम्मत का काम करने जा रहा है. इसके चलते 6 जून सुबह 7 बजे से 7 जून देर रात तक एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा बंद रहेगा. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है. पुलिस ने सभी यात्रियों से अपील की है कि इन दो दिनों के दौरान वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें, ताकी सफर में किसी तरह के परेशानी का सामना न करना पड़े. 

कौन-सा रास्ता होगा बंद?

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक,  दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 21.460 के पास सड़क पर मरम्मत का काम किया जा रहा है. जिसके कारण आईएमएस कॉलेज (IMS College) से लेकर एबीईएस कॉलेज (ABES College) के बीच का सफर पूरी तरह से बंद रहने वाला है. इस अवधि के दौरान इस रास्ते से जाने वाले वाहनों को डायवर्ट कर दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा. एक्सप्रेसवे का यह हिस्सा बंद होने से गाजियाबाद, दिल्ली और मेरठ की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. 

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ट्रैफिक पुलिस ने बताया नया रूट

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग का विकल्प भी जारी कर दिया है. डायवर्जन प्लान के मुताबिक, 7 जून को इस रूट पर चलने वाले सभी यात्रियों को नेशनल हाईवे-9 (NH-9) की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा. इसके बाद लालकुआं और एबीईएस कॉलेज से गुजरते हुए वाहनों को आई.पी.एम. के पास से होते हुए मैन रोड़ पर निकाल दिया जाएगा. यहां से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़कर यात्री अपना सफर पूरा कर सकते हैं. इस डायवर्जन के लागू होने से NH-9 और लालकुआं वाले रास्ते पर थोड़ा गाड़ियों का दबाव अधिक देखने को मिल सकता है. 

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Tags: Delhi Meerut Expressway
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