चांदनी चौक में 56 ज्वेलरी की दुकानें सील, करोड़ों के सोने अंदर बंद, सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद MCD की बड़ी कार्रवाई

Delhi MCD Action: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने आज यानी गुरुवार (10 सितंबर, 2026) को चांदनी चौक के कूचा महाजनी इलाके में ज्वेलरी और बुलियन (कीमती धातु) से जुड़ी कम से कम 56 दुकानों को सील कर दिया. इस पूरे मामले पर व्यापारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों रुपये की ज्वेलरी और बुलियन अभी भी दुकानों के अंदर ही बंद हैं.

जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा यह कार्रवाई शहर भर में खतरनाक और अवैध इमारतों के खिलाफ तेज किए गए अभियान के तहत की गई है. यह अभियान सत्य निकेतन में एक इमारत के गिरने की घटना के बाद शुरू किया गया था, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी.

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने उठाए सवाल

ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल ने बताया कि दुकानों पर नोटिस लगाए गए थे और गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे सीलिंग की कार्रवाई की गई. ऑल इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि क्या सत्य निकेतन हादसे के बाद सिर्फ व्यापारियों को ही इसके नतीजे भुगतने चाहिए. इस पूरे मामले पर एसोसिएशन का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सोचने वाली बात यह है कि सत्य निकेतन हादसे के बाद क्या सिर्फ व्यापारियों को ही इसका खामियाजा भुगतना होगा या किसी सरकारी विभाग और नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

#WATCH | Delhi: Several jewellery shops in Kucha Mahajani Market of Chandni Chowk sealed by MCD today. Traders claim that 54 jewellery shops have been sealed. pic.twitter.com/SMCCrWNNf3 — ANI (@ANI) September 10, 2026







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व्यापारियों ने क्या कहा?

व्यापारियों के मुताबिक, दुकानों पर लगाए गए नोटिस पिछली तारीख के थे. एसोसिएशन द्वारा शेयर किए गए एक नोटिस पर 12 मई, 2026 की तारीख थी. नोटिस में संबंधित पक्ष को बेसमेंट का गलत इस्तेमाल रोकने और 48 घंटों के भीतर जगह को मास्टर प्लान-2021 के तहत तय इस्तेमाल के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया था. इसमें यह भी कहा गया था कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जगह को सील किया जा सकता है. इसके अलावा, व्यापारियों ने सील की गई दुकानों के अंदर मौजूद भारी मात्रा में सोने-चांदी के गहनों और बुलियन को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि ज्वैलर्स के करोड़ों रुपये के गहने अभी अंदर बंद हैं और अधिकारियों से स्थिति पर विचार करने की अपील की. फिलहाल, व्यापारियों के दावों पर MCD की ओर से कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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