Home > दिल्ली > Mahila Samriddhi Yojana: हर महीने खाते में आएंगे ₹2,500, कब और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन, यहां जानिए पूरी डिटेल्स!

Mahila Samriddhi Yojana: हर महीने खाते में आएंगे ₹2,500, कब और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन, यहां जानिए पूरी डिटेल्स!

महिला समृद्धि योजना के तहत सरकार ने हर महीने महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का ऐलान किया है. इस योजना से डायरेक्ट 17 लाख महिलाओं को फायदा होगा. यदि आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहती हैं तो जान लीजिए इससे जुड़े नियम और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स-

By: Kajal Jain | Last Updated: May 14, 2026 11:56:59 AM IST

Mahila Samriddhi Yojana: हर महीने खाते में आएंगे ₹2,500, कब और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन, यहां जानिए पूरी डिटेल्स!
Mahila Samriddhi Yojana: हर महीने खाते में आएंगे ₹2,500, कब और कहां कराएं रजिस्ट्रेशन, यहां जानिए पूरी डिटेल्स!


Mahila Samriddhi Yojana Registration: केंद्र सरकार के नेतृत्व में कई राज्य सरकारें महिला सशक्तिकरण के लिए अहम कदम उठा रही हैं. इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने भी महिलाओं के लिए एक खुशखबरी का ऐलान कर दिया है. महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की 17 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपये जारी किए जाएंगे. हालांकि इस स्कीम के लिए राज्य की सरकार ने एक पोर्टल भी तैयार किया है, जिसे रजिस्ट्रेशन के लिए जून में खोल दिया जाएगा. जानें किन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे.

क्या है महिला समृद्धि योजना?

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देने की बात कही गई थी. इसी के तहत साल 2026-27 के बजट में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगभग 5,100 करोड़ का बजट पास किया था. अब इसी में आगे महिला समृद्धि योजना या दिल्ली लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की महिलाओं के खाते में हर महीने 2,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

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कैसे लें लाभ?

महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली के 17 लाख गरीब परिवारों की महिलाओं को लाभ मिलने की बात कही जा रही है.  सरकार ने रजिस्ट्रेशन ओपन करने से पहले पात्रता और नियम निर्धारित कर दिए हैं. इसके तहत दिल्ली की निवासी महिलाओं के अकाउंट में ही 2,500 रुपये डाले जाएंगे. राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली या बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को लाभ मिलेगा. 

  • महिला की उम्र 21 से 59 साल के बीच होनी चाहिए.
  • महिला की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.
  • महिला के परिवार में इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए.
  • महिला की सालाना इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के बीच होनी चाहिए. 

कौन से दस्तावेज लगेंगे?

वैसे तो महिला समृद्धि योजना के लिए जून में रजिस्ट्रेशन लाइन खोली जाएंगी, लेकिन बताया जा रहा है कि महिलाओं के पास आधार कार्ड के अलावा दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र और बीपीएल कार्ड होना चाहिए. हर योजना की तरह, महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और इनकम प्रूफ आवश्यकता पड़ सकती है.

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Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: delhi governmentDelhi Mahila Samridhi Yojanadelhi newsMahila Samridhi Yojanarekha gupta
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