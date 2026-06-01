दिल्ली, पंजाब समेत 4 राज्यों को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का ऐलान, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे कटरा! डिटेल्स करें चेक

Delhi Katra Expressway: जल्द ही सरकार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है, जो देशवासियों के लिए फायदे का सौदा है. सरकार ने एक ऐसे एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, जो एक या दो नहीं बल्कि 4 राज्यों को आपस में जोड़ेंगे. केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए NI-5 एक्सप्रेसवे की घोषणा कर दी है. इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है और इसके बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट को बेहद खास माना जा रहा है. दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे से दिल्ली-NCR में बढ़ते ट्रैफिक जाम से भी राहत मिलने की उम्मीद है.

कब शुरु होगा एक्सप्रेसवे का काम?

ये हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को आपस में जोड़ेगा. इससे तमाम राज्यों के लोगों और वैष्णों देवी आने-जाने वालों को राहत मिलेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना जारी की है और इसे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में शामिल किया है. कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का काम 2026 के आखिर तक शुरू किया जा सकता है.

8 घंटे में पहुंच सकेंगे वैष्णो देवी

दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने के बाद माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी. इससे यात्रा अच्छी होगी और साथ ही यात्रा का समय भी घट सकेगा. हालांकि, अब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. वर्तमान समय में दिल्ली से कटड़ा तक जाने में लगभग 15 से 17 घंटे का समय लगता है. वहीं, ये कॉरिडोर बनने के बाद ये सफर आधे से भी कम रह जाएगा. ये सफर 6 से 8 घंटों में पूरा हो सकेगा.

दिल्ली में कहां से शुरू होगा कॉरिडोर

बता दें कि ये हाई स्पीड दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली के रानीखेड़ा गांव के पास NH344 M से शुरू होगा. इसके बाद ये जसौर खेरी गांव के पास कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे के जरिए हरियाणा, पंजाब के कुछ शहरों से होते हुए जम्मू-कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा. इससे आर्थिक विकास में मदद मिलेगी. इससे माल ढुलाई करने वाले वाहनों को भी राहत मिलेगी. धार्मिक स्थलों में जाने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलेगी.

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