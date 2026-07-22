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Video: डंडे छीने, पत्थर-बोतल बरसाए…प्रदर्शनकारी छात्रों, दिल्ली पुलिस और RAF जवानों के बीच हुई हिंसक भिड़ंत

Neet Paper Leak Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन आज यानी बुधवार (22 जुलाई, 2026) को करीब रात 8:30 बजे उग्र हो गया. जब प्रदर्शनकारी छात्रों, दिल्ली पुलिस और RAF जवानों के बीच हिंसक झड़प हो गई.

By: Sohail Rahman | Published: July 22, 2026 10:45:59 PM IST

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के बीच हुई हिंसक झड़प
दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों, दिल्ली पुलिस और आरएएफ के बीच हुई हिंसक झड़प


Delhi Jantar Mantar Protest: दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले कई दिनों से नीट पेपर लीक के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है. 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद देश की कई विपक्षी पार्टियों ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ प्रदर्शन किया. जिसके बाद कल राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया. दिल्ली के जंतर-मंतर से उठी चिंगारी अब आग बन गई है. देश के अलग-अलग राज्यों में जगह-जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गया है.

इस बीच, जानकारी सामने आ रही है कि आज यानी बुधवार (22 जुलाई, 2026) को रात करीब 8:30 बजे RAF ने एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े. छात्र भी एकदम भिड़ गए. कई पुलिसवालों से उनके डंडे छीन लिए गए. छात्र इतने आक्रामक थे कि दिल्ली पुलिस और RAF को पीछे हटना पड़ा.

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दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज यानी बुधवार (22 जुलाई, 2026) को रात करीब 8:30 बजे कनॉट प्लेस में टॉल्स्टॉय मार्ग के पास कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकीं, जिससे कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत घायल हो गए. सीनियर अधिकारी उन्हें RML अस्पताल ले गए. कुछ मिनटों तक स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन अब शांति है.



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क्या है पूरा मामला?

आज की इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यह वीडियो जंतर-मंतर के ठीक बाहर मुख्य रोड की है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि यहां सड़क पर कई हजार छात्र इकट्ठा थे. इस बीच, दिल्ली पुलिस के कुछ जवान छोटे–छोटे समूह में वहां से निकल रहे थे. इसके बाद छात्रों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच न जाने क्या बात हुई, छात्रों ने दिल्ली पुलिस के जवानों के पीछे भागना शुरू कर दिया.



RAF ने छोड़े आंसू गैस के गोले

देखते–देखते हजारों छात्र उनके पीछे भागने लगे. कुछ दूर जाकर छात्रों ने एक-दो पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया. पुलिसकर्मियों ने खुद को छुड़ाने के लिए डंडे बरसाने शुरू कर दिए. इसके बाद छात्र और उग्र हो गए. माहौल काबू करने के लिए दिल्ली पुलिस और RAF के जवान एक बड़े ग्रुप में आए. उनसे भी छात्रों की भिड़ंत हो गई. छात्रों ने उनके डंडे छीन लिए. इसके बाद हालात को काबू में लाने के लिए और छात्रों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए RAF ने आंसू गैस के गोले छोड़े.

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