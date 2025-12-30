Home > देश > घने कोहरे की चादर से लिपटा दिल्ली! फिर IGI एयरपोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, क्या रद्द हो गईं आज की भी उड़ाने ?

घने कोहरे की चादर से लिपटा दिल्ली! फिर IGI एयरपोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, क्या रद्द हो गईं आज की भी उड़ाने ?

Delhi Airport: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार रात को एक नई एडवाइजरी जारी की, क्योंकि लगातार दूसरे दिन भी राष्ट्रीय राजधानी घने कोहरे की चादर में लिपटी रही, और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है.

By: Heena Khan | Published: December 30, 2025 8:08:19 AM IST

delhi airport
delhi airport


Delhi Airport: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार रात को एक नई एडवाइजरी जारी की, क्योंकि लगातार दूसरे दिन भी राष्ट्रीय राजधानी घने कोहरे की चादर में लिपटी रही, और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ घंटों में घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. राजधानी में घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए, दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL ने रात 11 बजे बताया कि फ्लाइट ऑपरेशन अभी CAT III स्थितियों में चल रहे हैं, जिससे फ्लाइट में रुकावट आ सकती है.

अधिकारीयों ने की अपील

पोस्ट में लिखा था, “घने कोहरे के कारण, फ्लाइट ऑपरेशन अभी CAT III स्थितियों में चल रहे हैं, जिससे फ्लाइट में रुकावट आ रही है,” और यह भी बताया गया कि ग्राउंड पर मौजूद अधिकारी प्रभावित यात्रियों की मदद करने और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सभी टर्मिनलों पर सहायता देने के लिए स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से अपनी-अपनी एयरलाइंस से संपर्क करने और फ्लाइट शेड्यूल में किसी भी बदलाव के बारे में पता करने का आग्रह किया.

Aaj Ka Mausam: दिल्ली में बारिश का अलर्ट! नए साल के दिन बादल करेंगे तांडव, IMD ने जारी किया कड़ाके की ठंड का अलर्ट

CAT III क्या है?

द क्विंट की रिपोर्ट के अनुसार, एविएशन की भाषा में, CAT III या CAT III कंप्लेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) अप्रोच है जो कोहरे, बारिश या बर्फबारी के दौरान बहुत कम विजिबिलिटी की स्थिति में लैंडिंग की अनुमति देता है. स्काईब्रेरी के अनुसार, CAT III अप्रोच एक प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट अप्रोच और लैंडिंग है जिसमें कोई डिसीजन हाइट नहीं होती या डिसीजन हाइट 100ft (30m) से कम होती है और रनवे विजुअल रेंज 700ft (200m) से कम नहीं होती.CAT III ऑपरेशन मुख्य रूप से ऐसी सुरक्षा देने के लिए होते हैं जो दूसरे ऑपरेशन के बराबर हो, लेकिन बारिश, बर्फ या घने कोहरे जैसी सबसे खराब मौसम की स्थितियों में भी, जो विजिबिलिटी को काफी कम कर देते हैं. इन ऑपरेशन के लिए रनवे पर विजिबिलिटी के रियल टाइम अपडेट और रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसका सामना पायलट को टेकऑफ़ या टचडाउन ज़ोन में करना पड़ सकता है.

Delhi AQI Weather LIVE Today: दिल्ली-NCR में होगी बारिश, घने कोहरे की वजह से फ्लाइट हो रहीं रद्द; जानिए क्या है राजधानी के AQI का हाल

Tags: Aaj Ka MausamDelhi AQIflights newsIGI Airporttoday weather
