Delhi Humidity: इस मामले में दिल्ली में टूट गया 53 सालों का रिकॉर्ड, अंदर की बात जान हिल जाएंगे आप

Delhi Humidity: ऐतिहासिक मौसम संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि दिल्ली कम से कम 53 वर्षों में अपने दूसरे सबसे आर्द्र मानसून का अनुभव कर रही है, जिससे राजधानी के लिए पहले से ही अत्यधिक आर्द्र अवधि की परेशानी और बढ़ गई है।

Published By: Sohail Rahman
Published: August 21, 2025 10:22:14 IST

Delhi Humidity: ऐतिहासिक मौसम संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि दिल्ली कम से कम 53 वर्षों में अपने दूसरे सबसे आर्द्र मानसून का अनुभव कर रही है, जिससे राजधानी के लिए पहले से ही अत्यधिक आर्द्र अवधि की परेशानी और बढ़ गई है। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, 19 अगस्त तक शहर में 524 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से 40% अधिक है और इसे 1901 के बाद से 18वां सबसे अधिक बारिश वाला मानसून माना गया है। हालाँकि, हवा में स्पष्ट, दमनकारी उमस का एक चौंकाने वाला सांख्यिकीय आधार है।

दिल्ली में बढ़ रही ह्यूमिडिटी

एचटी द्वारा दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र के लिए निजी मौसम कंपनी meteologix.com से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस मानसून में 1 जून से 18 अगस्त तक औसत सापेक्ष आर्द्रता 76.5% तक पहुँच गई है। यह 1973 के बाद से इस 79-दिवसीय अवधि का दूसरा सबसे ऊँचा औसत है, जो केवल 2008 में दर्ज 78.1% से ही अधिक है। यह इसी अवधि के लिए 1991-2020 के हालिया औसत 67.2% से भी एक महत्वपूर्ण विचलन दर्शाता है।

टूट रहा सारा रिकॉर्ड

पिछला सप्ताह विशेष रूप से भीषण रहा है, जिसने आर्द्रता का रिकॉर्ड बनाया। 18 अगस्त को समाप्त होने वाले पाँच दिनों का औसत 89.2% तक पहुँच गया, जो ऐतिहासिक औसत से 1.14 गुना अधिक है और उन विशिष्ट तिथियों के लिए अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया है। दिल्ली के रहने वाले लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली असुविधा इस वायुमंडलीय संतृप्ति का प्रत्यक्ष परिणाम है। उच्च आर्द्रता शरीर को पसीने के माध्यम से प्रभावी ढंग से ठंडा होने से रोकती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए कार्य करने के लिए कुछ हद तक उच्च तापमान की भी आवश्यकता होती है। इससे गर्मी का अहसास बढ़ जाता है और गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

