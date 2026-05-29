Cockroach Janata Party X Account: दिल्ली HC से कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, तत्काल बहाल नहीं होगा एक्स अकाउंट

Cockroach Janata Party X Account: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से कॉकरोच जनता पार्टी (cockroach janata party) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार (29 मई, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य अभिजीत दिपके की याचिका पर तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है.

दीपके की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट के जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने सुनवाई की. इसके साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. इसमें उन्होंने पार्टी के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिव्यू कमेटी को भी मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

नहीं सुना गया उनका पक्ष

कॉकरोच जनता पार्टी के वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान अभिजीत दिपके की ओर से दलील दी कि बिना पक्ष सुने किसी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करना कहीं से भी ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था. यह बताया जाना चाहिए कि अकाउंट क्यों ब्लॉक किया जा रहा है.

2 लाख से अधिक फॉलोअर्स

यहां पर बता दें कि ‘एक्स’ पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का हैंडल एक सप्ताह पहले 21 मई, 2026 को भारत में ‘ब्लॉक’ कर दिया गया था. इससे खफा ‘कॉकरोच इज बैक’ नाम से नए हैंडल बनाया गया. इसके फिलहाल 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं. दरअसल, 16 मई, 2026 को चीफ जस्टिस ने अपनी टिप्पणी को लेकर कड़े शब्दों में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि वह उन खबरों से ‘आहत’ हैं, जिनमें यह संकेत दिया गया था कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की थी उन्होंने कहा था कि उनकी टिप्पणियां खास रूप से उन लोगों के खिलाफ थीं.