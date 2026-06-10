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दिल्ली हाई कोर्ट की ED को फटकार, NewsClick के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस रद्द

NewsClick Money Laundering Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज पोर्टल 'NewsClick' के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द करते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) मामले में स्वतंत्र डिजिटल न्यूज मीडिया कंपनी NewsClick और उसके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग थी.

By: Shristi S | Published: June 10, 2026 10:56:23 PM IST

NewsClick मनी लॉन्ड्रिंग मामला पर दिल्ली हाई कोर्ट की ED को फटकार
NewsClick मनी लॉन्ड्रिंग मामला पर दिल्ली हाई कोर्ट की ED को फटकार


NewsClick Money Laundering Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज पोर्टल ‘NewsClick’ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रद्द करते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) मामले में स्वतंत्र डिजिटल न्यूज मीडिया कंपनी NewsClick और उसके फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग थी.

29 मई को दिए गए एक फैसले में, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) द्वारा दर्ज FIR और उसके बाद ED द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कार्यवाही न केवल दुर्भावनापूर्ण है, बल्कि याचिकाकर्ताओं की स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर मनमाना हमला और सत्ता का दुरुपयोग भी है.

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ED का आरोप बेबुनियाद

कोर्ट ने आगे कहा कि ED का यह आरोप कि कोई ‘शेड्यूल्ड ऑफेंस’ (कानून के तहत अपराध) हुआ है, पूरी तरह से गलतफहमी पर आधारित और बेबुनियाद था. खास बात यह है कि ED ने लगभग डेढ़ साल तक व्यापक जांच की है और याचिकाकर्ताओं तथा उनके कर्मचारियों को कई बार समन भेजकर पूछताछ की है, लेकिन आज तक कोई भी दोषी ठहराने लायक सबूत नहीं मिला है या रिकॉर्ड पर नहीं आया है.

आपराधिक साजिश के केवल दावों के अलावा, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है जो दूर-दूर तक PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के होने का संकेत दे सके. कोर्ट ने पाया कि ED ने न्यूज कंपनी के खिलाफ बिना किसी ठोस आधार के जांच (fishing and roving exercise) की.

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अमेरिका की कंपनी से जुड़ा 

जिस तरह से जांच की गई है, उससे साफ पता चलता है कि यह बिना किसी अपराध के याचिकाकर्ताओं के वित्तीय मामलों की बेमतलब की जांच-पड़ताल थी. EOW द्वारा दर्ज FIR को रद्द करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ऐसी FIR को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है.

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला अमेरिका की कंपनी M/s Worldwide Media Holdings LLC से मिले निवेश से जुड़ा था, जिसके बारे में आरोप था कि वह कंपनी असल में मौजूद ही नहीं थी. फरवरी 2021 में, ED ने NewsClick के फाउंडर और कर्मचारियों के घरों और ऑफिसों पर छापेमारी की थी. ये छापे चार दिनों से ज़्यादा समय तक चले, जबकि पुरकायस्थ को घर में ही नजरबंद रखा गया था.

क्या थे आरोप?

NewsClick पर लगे आरोपों में शेयरों की कीमत बढ़ा-चढ़ाकर बताना, फंड का गलत इस्तेमाल करना और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) नियमों का उल्लंघन करना शामिल था. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और दयान कृष्णन, अधिवक्ता अर्शदीप सिंह खुराना, हर्ष श्रीवास्तव, सिदक सिंह आनंद, श्रीधर काले, निखिल पवार और पीयूष भाटिया पुरकायस्थ की ओर से पेश हुए.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, विशेष वकील जोहेब हुसैन, पैनल वकील विवेक गुरनानी और वकील कनिष्क मौर्य, हरिक सभरवाल, प्रांजल त्रिपाठी, कुणाल कोचर और सिद्धार्थ कुमार ईडी की ओर से पेश हुए.

Tags: Delhi High CourtED
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