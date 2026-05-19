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Delhi Heatwave: दिल्ली में गर्मी का टॉर्चर, IMD का येलो अलर्ट जारी; जानें कब तक मिलेगी राहत

Delhi Heatwave: मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ़्ते तापमान में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है . रविवार तक तापमान में एक डिग्री की गिरावट आ सकती है . हालांकि, दिल्ली वालों को शुक्रवार तक 44 डिग्री का टॉर्चर सहना पड़ सकता है . उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है

By: Divyanshi Singh | Last Updated: May 19, 2026 1:34:04 PM IST

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट


Delhi Heatwave: दिल्ली में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है . मौसम विभाग ने गर्मी और लू की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया है . गर्मी कितनी तेज़ है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी राजधानी में तापमान नॉर्मल से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है . चिलचिलाती धूप और चिलचिलाती धूप के कारण, बाहर काम करने वालों के लिए दिन में बाहर रहना मौत से लड़ने जैसा लग रहा है .

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने दिल्ली के लिए वीकली वेदर फोरकास्ट जारी किया है . इसमें दिल्ली वालों को कोई राहत नहीं दी गई है . इस हफ़्ते और आने वाले दिनों में दिल्ली में मौसम सूखा रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है . इससे कई इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं .

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इस हफ़्ते कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, इस हफ़्ते तापमान में ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है . रविवार तक तापमान में एक डिग्री की गिरावट आ सकती है . हालांकि, दिल्ली वालों को शुक्रवार तक 44 डिग्री का टॉर्चर सहना पड़ सकता है . उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है .

इस बीच, शनिवार को मिनिमम टेम्परेचर में 3 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है . खास बात यह है कि तापमान में इस गिरावट से लोगों को राहत नहीं मिलेगी . मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले ही दिन यह एक बार फिर 32 डिग्री तक पहुंच जाएगा .

हमें क्या करना चाहिए?

अभी के तापमान की बात करें तो पूरी दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 1 डिग्री ज़्यादा है . बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली वालों से घर के अंदर रहने की अपील की है . विभाग ने उन्हें सलाह दी है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, वे घरों से बाहर न निकलें . बीमारी से बचने के लिए पानी पीते रहें और तरबूज, खरबूजा, आम और संतरे जैसे मौसमी फल खाएं .

Tags: Delhi heatwave
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