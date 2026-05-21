Home > देश > बलूचिस्तान-थार की तपिश से दिल्ली बनी ‘हीट चैंबर’: अगले 6 दिन मिलेगा 47 डिग्री टॉर्चर, IMD ने जारी कर दिया है बड़ा अलर्ट!

बलूचिस्तान-थार की तपिश से दिल्ली बनी ‘हीट चैंबर’: अगले 6 दिन मिलेगा 47 डिग्री टॉर्चर, IMD ने जारी कर दिया है बड़ा अलर्ट!

दिल्लीवासियों के लिए मौसम विभाग की ओर से 26 मई तक के लिए कड़ी चेतावनी जारी की गई है. गर्मी का पारा 47 डिग्री पार होने का अनुमान है. एक तरफ तेज हवाओं ने जनता का जीना मुहाल कर दिया तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक भी एक बड़ी खबर आ रही है.

By: Kajal Jain | Published: May 21, 2026 9:57:43 AM IST

बलूचिस्तान-थार की तपिश से दिल्ली बनी 'हीट चैंबर': अगले 6 दिन मिलेगा 47 डिग्री टॉर्चर, IMD ने जारी कर दिया है बड़ा अलर्ट!
बलूचिस्तान-थार की तपिश से दिल्ली बनी 'हीट चैंबर': अगले 6 दिन मिलेगा 47 डिग्री टॉर्चर, IMD ने जारी कर दिया है बड़ा अलर्ट!


उत्तर भारत में गर्मी का पारा 45 डिग्री पार कर चुका है. देश की राजधानी दिल्ली में लू के गर्म थपेड़ों से जनता त्रस्त दिखाई पड़ रही है. एक तरफ बुधवार को भीषण धूप और गर्म हवा के कहर से लोग झुलते नजर आए तो वहीं अगले 6 दिन कोई राहत मिलने के कोई आसार नहीं है. मौसम विभाग की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में 26 मई तक गर्मी अपनी कहर और बरपाने वाली है, जिसके लिए पहले ही आईएमडी ने पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. 

गुरुवार सुबह से ही दिखा खतरा

जाहिर है कि मौसम विभाग ने पहले ही गर्मी का पारा 45 डिग्री पार होने की चेतावनी जारी कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुरुवार को सुबह से ही गर्म हवा के थपेड़ों से जनता त्रस्त दिखाई पड़ी. हालांकि दोपहर तक पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान भी लगाया गया है. बुधवार को मौसम का हाल भी कुछ कम गर्म नहीं था.

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गर्मी का तापमान 45 डिग्री पार

बुधवार को राजधानी दिल्ली के सफदरजंग इलाके में मौसम का तापमान करीब 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.1 डिग्री चढ़ाव पर था, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को तापमान में 0.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी. दिल्ली के मुंगेशपुरी में सीजन का सर्वाधिक तापमान 46.3 दर्ज किया जा चुका है, हालांकि साल 2024 में यहां का पारा 50 डिग्री पार कर गया. उस समय तो इसे तकनीकी खराबी बता दिया गया था, लेकिन इस साल गर्मी का तापमान इसी लेवल पर पहुंचता दिखाई पड़ रहा है.

अगले 6 दिन बरसेंगे आग के गोले

वर्तमान हालातों को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए कड़ी चेतावनी जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि गर्मी के लिहाज से अगले 11 दिन दिल्ली  की जमका के लिए काफी मुश्किल रह सकते हैं. आईएमडी के मुताबिक, गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 45-47 डिग्री, जबकि रात का तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. अगले 6 दिन भी गर्म हवाएं 35 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिसके कारण 26 मार्च तक के लिए गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है.

क्यों इतनी गर्म हो रही दिल्ली

गर्मी के ताजा तेवरों को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 6 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. बताया जा रहा है कि दिल्ली को गर्म हवा का चैंबर बनाने में पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं का ज्यादा रोल है, जिनका सोर्स बलूचिस्तान और थार मरुस्थल की तपिश बताई जा रही है. उत्तर भारत और मध्य भारत में बढ़ते गर्मी के कहर के पीछे भी यही हवाएं जिम्मेदार हैं, जिसके लिए सावधान रहने की सलाह दी जा रही है.

तेज गर्मी ने दी प्रदूषण को मात

इस साल गर्मी का प्रकोप सिर्फ दिन का सुकून ही नहीं, बल्कि रात की नींदे भी उड़ाता दिखाई पड़ रहा है. एक तरफ उत्तर और मध्य भारत की जनता गर्मी से त्रस्त है तो दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में तेज गर्म हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI करीब 168 दर्ज किया गया है, जबकि एक दिन पहले तक 208 था.

एक तरफ गर्मी का कहर ने जन-जीवन मुहाल कर दिया है तो दूसरी तरफ गर्म हवाएं राजधानी के प्रदूषण पर वार कर रही हैं. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 दिन तक दिल्लीवासियों को प्रदूषण से कुछ राहत मिलेगी और जनता सुकून की सांस ले पाएगी.

ये भी पढ़ें:- कौन है यह ‘फर्जी’ वकील? जिसने बिना लॉ डिग्री के जीते 26 मुकदमे, फर्जीवाडे के केस में खुद भी हुआ ‘कोर्ट से बरी’!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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