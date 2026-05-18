Delhi Temperature: दिल्ली बनी तंदूर! 45 डिग्री पार पहुंचा तापमान, नागपुर में भी गर्मी का आतंक

Delhi Temperature Today: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्से इस समय भीषण गर्मी की चपेट में हैं. सोमवार को दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि आने वाले चार से पांच दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य भारत और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीटवेव की स्थिति गंभीर होने की आशंका जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र के नागपुर में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, मध्य भारत के कुछ इलाकों में तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना बताई गई है. लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पर बड़ा असर डाला है और दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है.

क्यों बढ़ रही है इतनी गर्मी?

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बारिश और आंधी-तूफान की गतिविधियां कम होने के कारण जमीन तेजी से गर्म हो रही है. इसके साथ ही राजस्थान और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं उत्तर भारत में तापमान को और बढ़ा रही हैं. बादलों की कमी और तेज धूप की वजह से दिन के समय गर्मी बेहद तीखी महसूस हो रही है.

स्वास्थ्य पर बढ़ रहा खतरा

डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लगातार बढ़ती गर्मी से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है. लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

भीषण गर्मी के कारण देश के कई शहरों में बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है. एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों के लगातार इस्तेमाल से बिजली पर दबाव बढ़ गया है. वहीं, कई राज्यों में पानी की मांग भी काफी बढ़ गई है, जिससे जल संकट की चिंता गहराने लगी है.



