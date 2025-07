Delhi News: राजधानी में खत्म होगी बाढ़ की परेशानी! दिल्ली सरकार का मास्टर प्लान…ITO Barrage के लिए हरियाणा सरकार से करेगी बात

Delhi Flood News: शहर के बाढ़ प्रबंधन को मज़बूत करने के लिए, दिल्ली सरकार यमुना नदी पर स्थित आईटीओ बैराज का नियंत्रण उसे सौंपने के लिए हरियाणा सरकार से औपचारिक रूप से अनुरोध करेगी। 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो बैराज के कई गेटों का खराब होना भी बाढ़ का एक प्रमुख कारण था।

एक सरकारी अधिकारी ने कहा, “2023 जैसी बाढ़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए बैराज के गेटों की मरम्मत कर दी गई है और हम इस पर नज़र रख रहे हैं। साथ ही, हम हरियाणा से भी इसे हमें सौंपने का अनुरोध करेंगे।”

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस योजना को मंज़ूरी दे दी है और संभावना है कि वे इस मामले को हरियाणा सरकार के समक्ष उठाएँगे। इससे पहले भी, दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा सरकार को इस महत्वपूर्ण बैराज को सौंपने के लिए पत्र लिखा है।

आईटीओ बैराज अक्सर बाढ़ की चपेट में आने वाले इलाकों के सबसे नज़दीक है और भारी गाद जमा होने के कारण बैराज के पाँच गेटों का खराब होना इसके प्रमुख कारणों में से एक रहा है।

#BREAKING Delhi government will formally request Haryana to hand over control of the ITO barrage on the Yamuna River to strengthen flood management. Officials cited dysfunctional gates as a key factor in the 2023 flood pic.twitter.com/6u558v561X

— IANS (@ians_india) July 23, 2025