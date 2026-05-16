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दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट घटा; पैसेंजर और एयरलाइंस को मिलेगा फायदा

एयरलाइन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लंबे समय से एयरलाइंस को फाइनेंशियली मजबूत करने और दिल्ली को एक एविएशन हब के तौर पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए टैक्स में कमी की वकालत कर रहे हैं. दिल्ली सरकार के इस फैसले से यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को फायदा होगा. हालांकि, VAT रेट में 25% से 7% की कमी शुरू में छह महीने के लिए लागू होगी.

By: Divyanshi Singh | Published: May 16, 2026 8:07:05 PM IST

दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट 25% से घटकर 7 फीसदी हुआ
दिल्ली में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट 25% से घटकर 7 फीसदी हुआ


Delhi: दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है. सरकार का दावा है कि इस फैसले से सभी पैसेंजर और एयरलाइंस को फायदा होगा. इससे पहले, महाराष्ट्र ने भी इसी तरह का टैक्स कट लागू किया था, जिससे वहां एयरलाइंस को काफी फायदा हुआ और फ्लाइट की संख्या बढ़ी.

ध्यान देने वाली बात यह है कि वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण दुनिया भर में फ्यूल की कीमतें आसमान छू रही हैं. दिल्ली सरकार के इस कदम से हवाई यात्रा थोड़ी सस्ती हो सकती है. दिल्ली में फ्यूल पर ज़्यादा VAT सालों से एयरलाइंस के लिए एक बड़ी समस्या रही है, जिससे फ्लाइट महंगी हो रही हैं और हवाई किराए बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है.

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माना जा रहा है कि ATF और VAT की ज़्यादा कीमत के कारण एयरपोर्ट पर अभी पैसेंजर ट्रैफिक कम है. दिल्ली सरकार के इस फैसले से एयरलाइंस को कुछ राहत मिलेगी और पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ सकता है.

अब आखिरी स्टेज में है बातचीत

एयरलाइन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लंबे समय से एयरलाइंस को फाइनेंशियली मजबूत करने और दिल्ली को एक एविएशन हब के तौर पर अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए टैक्स में कमी की वकालत कर रहे हैं. दिल्ली सरकार के इस फैसले से यात्रियों और एयरलाइंस दोनों को फायदा होगा. हालांकि, VAT रेट में 25% से 7% की कमी शुरू में छह महीने के लिए लागू होगी.

केंद्र सरकार ने राज्यों से क्या अपील की?

केंद्रीय एविएशन मिनिस्ट्री लंबे समय से राज्यों से ATF पर VAT कम करने की अपील कर रही है. केंद्र सरकार का मानना ​​है कि ग्लोबल संकट के दौरान एयरलाइंस पर एक्स्ट्रा टैक्स का बोझ कम होना चाहिए. घरेलू एविएशन नेटवर्क को स्थिर बनाए रखना और यात्रियों पर बढ़ते किराए का बोझ कम करना ज़रूरी है.

केंद्र सरकार पहले ही कई राहत उपाय लागू कर चुकी है. घरेलू ऑपरेटरों के लिए ATF की कीमतें तय करना, एयरपोर्ट चार्ज कम करना और इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड स्कीम लागू करना जैसी पहलें की गई हैं. इसके बावजूद, राज्य स्तर पर VAT एक बड़ी लागत बनी हुई है, जो अलग-अलग राज्यों में 4 से 30 प्रतिशत तक है. हालांकि, BJP शासित राज्य सरकारों ने अब ATF और VAT कम करना शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार के इस कदम से पड़ोसी राज्यों की तुलना में स्थानीय एयरपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी. इससे दिल्ली में हवाई यात्रा सस्ती और आसान हो जाएगी.

ATF टैक्स में कमी से क्या फर्क पड़ेगा?

 ATF एयरलाइन के कुल ऑपरेटिंग खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो अक्सर कुल लागत का 35-40% होता है. VAT कम करने से एयरलाइन की लागत कम हो सकती है, घरेलू उड़ानों को राहत मिल सकती है, और किराए में तेज़ी से बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है. इस संकट के दौरान एयरलाइन सेक्टर को मदद मिलेगी.

Tags: delhirekha gupta
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