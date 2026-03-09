Delhi-Goa Flight: टल गया अहमदाबाद प्लेन क्रैश जैसा हादसा! फ्लाइट में यात्री कर रहा था ऐसा कांड, खतरे में पड़ सकती थी यात्रियों की जान

Delhi-Goa Flight: दिल्ली-गोवा अकासा एयर फ्लाइट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आप सोचेंगे कि क्या फ्लाइट में भी कोई ऐसा कर सकता है भला. दरअसल, पुलिस ने दिल्ली-गोवा अकासा एयर फ्लाइट के टॉयलेट के अंदर ‘बीड़ी’ पीने के आरोप में एक पैसेंजर के खिलाफ केस दर्ज किया है. अधिकारियों ने बताया कि ये घटना शनिवार को हुई जब आरोपी आशीष, जो दिल्ली का रहने वाला है, वो नेशनल कैपिटल से कोस्टल स्टेट के लिए फ्लाइट QP1625 में सफर कर रहा था.

फ्लाइट में पी बीड़ी

जानकारी के मुताबिक, एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि एयरलाइन की शिकायत के मुताबिक, पैसेंजर ने फ्लाइट के दौरान प्लेन के टॉयलेट के अंदर कथित तौर पर ‘बीड़ी’ पी और उसके पास एक लाइटर भी मिला, जिससे एयरक्राफ्ट और उसमें सवार पैसेंजर की सेफ्टी को खतरा हो सकता था. पुलिस ने कहा कि इस हरकत से फ्लाइट के दौरान साथी पैसेंजर और क्रू मेंबर की सेफ्टी खतरे में पड़ गई. उन्होंने बताया कि पैसेंजर के खिलाफ गोवा के मोपा एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और सिविल एविएशन सेफ्टी के खिलाफ गैरकानूनी कामों के दमन एक्ट के प्रोविजन के तहत केस दर्ज किया गया है, और आगे की जांच चल रही है.

टॉयलेट में कर रहा था कांड

बता दें कि अकासा एयर ने घटना की पुष्टि की और कहा कि उसके क्रू ने ज़रूरी प्रोटोकॉल का पालन किया. एयरलाइन ने एक बयान में कहा, “7 मार्च को दिल्ली से गोवा जा रही अकासा एयर की फ़्लाइट QP1625 में यात्रा कर रहे एक यात्री को विमान के टॉयलेट में स्मोकिंग करते हुए पाया गया.” अकासा एयर ने कहा कि तय सुरक्षा और रेगुलेटरी प्रक्रियाओं और लागू कानून के अनुसार, उसके क्रू ने “ज़रूरी प्रोटोकॉल का पालन किया” और गोवा पहुँचने पर उस व्यक्ति को सही अधिकारियों को सौंप दिया. एयरलाइन ने कहा कि वो इस मामले में अधिकारियों को “पूरा सहयोग” कर रही है.

