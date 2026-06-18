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Delhi EV Policy 2.0: पुराना ई-रिक्शा करें स्क्रैप, नया EV खरीदें और पाएं मोटा इंसेंटिव, जानें पूरा प्रोसेस

जिसके तहत पुराने रिक्शा को स्क्रैप करके लोगों को इंसेंटिव या कुछ पैसे दिए जा रहे हैं. अगर आप एक पुराने रिक्शे के मालिक हैं तो ऐसे में आपके लिए यह खबर काफी काम की हो सकती है.

By: Kunal Mishra | Published: June 18, 2026 4:10:46 PM IST

Delhi EV Policy 2.0: पुराना ई-रिक्शा करें स्क्रैप, नया EV खरीदें और पाएं मोटा इंसेंटिव, जानें पूरा प्रोसेस


Delhi EV Policy 2.0: दिल्ली के ई-रिक्शा चालकों के लिए एक राहतभरी खबर है. दरअसल, दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 के तहत के जनवरी 2015 से दिसंबर 2022 के बीच रजिस्टर्ड पैसेंजर ई-रिक्शा को अगर कोई स्क्रैप कराए तो ऐसे में वाहन मालिक को करीब 5 हजार रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा. यह स्कीम या इंसेंटिव केवल दिल्ली के रहने वाले लोगों के लिए ही है. दरअसल, इस पॉलिसी के तहत अब पुराने हो चुके ई-रिक्शा को हटाने के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया गया है.

जिसके तहत पुराने रिक्शा को स्क्रैप करके लोगों को इंसेंटिव या कुछ पैसे दिए जा रहे हैं. अगर आप एक पुराने रिक्शे के मालिक हैं तो ऐसे में आपके लिए यह खबर काफी काम की हो सकती है. 

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सुरक्षित वाहनों को दिया जा रहा बढ़ावा 

दरअसल, इस पॉलिसी को लाकर पुराने ई-रिक्शा को बंद या स्क्रैप किया जा रहा है, जिससे सड़कों पर पुराने या खटारा रिक्शा चलने बंद हों और नए रिक्शे चलाए जाएं. इसके पीछे का मकसद है कि नए रिक्शा न केवल प्रदूषण को कम करेंगे बल्कि, सुरक्षित तरीके से भी चल सकेंगे, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम की जा सकेंगी. इसके पीछे का मकसद यह भी है कि पुराना रिक्शा चला रहे लोगों को सरकारी मदद से भी एक नया रिक्शा उपलब्ध कराया जा सके. इस नए प्लान के तहत कई लोग इंसेंटिव पाने के लिए भी अपना पुराना ई-रिक्शा बदलकर नया रिक्शा ले ले रहे हैं. 

कैसे ले सकते हैं इंसेंट का फायदा?

यह नया प्लान लागू करने की अभी तक कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक ईवी पॉलिसी 2.0 को अगले दो हफ्ते में इस पॉलिसी को अंतिम रूप देकर इसे समाप्त किया जा सकता है. इसके बाद इसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. अगर आप अपने रिक्शा को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्क्रैपिंग सेंटर में लेकर जाते हैं और उसे कबाड़ कमें दे देते हैं तो ऐसे में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलेगा. इंसेंटिव लेने के लिए आपको इस सर्टिफिकेट को जमा कराना होगा. इसके बाद दिल्ली सरकार द्वारा आपको 5 हजार रुपये का इंसेंटिव दिया जा सकता है. 

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