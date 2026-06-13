Delhi Electricity Bill: दिल्ला वालों को बड़ा झटका, महंगी होगी बिजली; 200 नहीं अब इतने यूनिट तक मिलेगा छूट

Delhi Electricity Bill: दिल्ली वालों को जल्द ही महंगी बिजली का झटका लग सकता है. बिजली के रेट जल्द ही 1% से 3.30% तक बढ़ सकते हैं. हालांकि, इसका असर सभी कंज्यूमर्स पर नहीं पड़ेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 0 से 200 यूनिट और 200 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स को फिलहाल कुछ राहत मिलेगी. इस बढ़ोतरी का इन कैटेगरी के कंज्यूमर्स के बिजली बिल पर कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है. हालांकि, 500 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स के बिल पर बढ़ी हुई दरों का असर दिख सकता है, जिससे बिल ज़्यादा आ सकते हैं.

कमीशन ने BRPL, जो वेस्ट, सेंट्रल और साउथ दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है, के PPAC चार्ज में 17.94%, BYPL, जो ट्रांस-यमुना रीजन में बिजली सप्लाई करती है, के PPAC चार्ज में 17.43% और टाटा पावर TPDDL, जो नॉर्थ और आउटर दिल्ली में बिजली सप्लाई करती है, के PPAC चार्ज में 16% बढ़ोतरी का ऑर्डर दिया है. बिजली के नए रेट 10 जून से लागू हो गए हैं, और इनका असर जुलाई में आने वाले बिजली बिलों में दिखेगा.

CTI ने CM को लेटर लिखा

इस मुद्दे पर दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चिंता जताई है. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने आज इस मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक लेटर लिखा. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे लेटर में CTI ने कहा कि बिजली के रेट बढ़ने से दिल्ली के दुकानदारों और फैक्ट्री मालिकों पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा. दिल्ली में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कामों के लिए बिजली के रेट पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुकाबले 15-20% ज़्यादा महंगे होंगे. फैक्ट्रियां दिल्ली से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो सकती हैं.