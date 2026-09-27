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Delhi Dwarka Expressway: मौत बनकर दौड़ी Thar Roxx! बाइक सवारों को हवा में उछाला, टक्कर मारकर फरार हुआ ड्राइवर

Dwarka Expressway Thar Roxx Accident Video:द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार Thar Roxx ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. डैशकैम में कैद हादसे में दोनों सड़क पर गिर पड़े. आरोपी ड्राइवर मौके से फरार, गाड़ी पर पहले से ₹5,000 का चालान बकाया.

By: Kajal Jain | Published: September 27, 2026 11:53:09 AM IST

Delhi Dwarka Expressway: मौत बनकर दौड़ी Thar Roxx! बाइक सवारों को हवा में उछाला, टक्कर मारकर फरार हुआ ड्राइवर
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Dwarka Expressway Thar Roxx Accident Video: राजधानी दिल्ली से सटे द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन दिनों सड़कों पर मनमानी और लापरवाह ड्राइविंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार रॉक्स (Mahindra Thar Roxx) के ड्राइवर ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दीं. यह पूरी घटना शनिवार रात 8 बजे के बाद की है, जो पीछे चल रही एक कार के डैशकैम में कैद हो गई. इस हादसे में बाइक पर सवार दो लोगों को गंभीर चोटें आ सकती थीं, लेकिन गनीमत यह रही कि उन्होंने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उनकी जान बच गई और उन्हें मामूली चोटें आईं.

हालांकि, टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की जहमत तक नहीं उठाई और मौके से फरार हो गया. इस हिट-एंड-रन मामले के बाद से लोगों में भारी गुस्सा है और सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों की बेकाबू रफ्तार को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं.

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डैशकैम में कैद हुई लापरवाही की खौफनाक तस्वीर

घटना के सामने आए डैशकैम फुटेज से साफ पता चलता है कि यह हादसा कितना भयानक हो सकता था. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार महिंद्रा थार अचानक सर्विस लेन से निकलकर मेन ट्रैफिक की तरफ बढ़ती है. वह एक साथ कई लेन पार करने की कोशिश करती है. आगे एक कार और बाईं तरफ एक बाइक चल रही थी, जिसके बीच में बहुत ही कम जगह थी.

थार के ड्राइवर ने बिना एक सेकंड के लिए भी रुके उस तंग जगह से गाड़ी निकालने की खतरनाक कोशिश की. नतीजा यह हुआ कि थार ने सीधे बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार दोनों युवक हवा में उछलकर सीधे सड़क पर जा गिरे. ऐसा लग रहा था मानो कोई सड़क पर वीडियो गेम खेला जा रहा हो. गनीमत यह रही कि दोनों ने हेलमेट पहने हुए थे, जिससे उनकी जान बाल-बाल बच गई.

सामने आया गाड़ी का पुराना रिकॉर्ड 

घटना में शामिल महिंद्रा थार रॉक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर HR16AG5200 है. जब इस डीजल वाहन के बारे में ऑनलाइन ई-चालान परिवहन पोर्टल पर रिकॉर्ड चेक किया गया, तो चौंकाने वाला सच सामने आया. इस गाड़ी पर पहले से ही खतरनाक ड्राइविंग और रेड लाइट जंप करने का ₹5,000 का जुर्माना बकाया है, जो 3 अगस्त को जारी किया गया था.

इससे यह साफ साबित होता है कि इस गाड़ी का ड्राइवर पहले भी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा चुका है. बार-बार नियम तोड़ने वाले ऐसे बेखौफ ड्राइवर्स सड़क पर चल रहे आम नागरिकों की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं.

₹5,000 का चालान, फिर भी नहीं सुधरा ड्राइवर! द्वारका एक्सप्रेसवे पर Thar ने बाइक सवारों को उड़ाया

थार गाड़ी से पहले भी हुए दर्दनाक हादसे

यह पहली बार नहीं है जब महिंद्रा थार किसी सड़क हादसे या लापरवाही के चलते सुर्खियों में आई हो. हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों से थार के कारण हुए कई भीषण सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है.

कुछ दिन पहले ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक तेज रफ्तार थार ने स्कूटर सवार दंपत्ति को कुचल दिया था, जिसमें 35 वर्षीय पति की दर्दनाक मौत हो गई थी और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी. हादसे के बाद ड्राइवर अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर फरार हो गया था.

इसके अलावा, जयपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां काम पर जा रहे 57 वर्षीय स्कूटर सवार नवल शर्मा को एक तेज रफ्तार थार ने टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. लगातार हो रहे ऐसे हादसे प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं रेशमा लकड़ा? KBC में झारखंड की बेटी का जलवा, अमिताभ बच्चन के सामने बोलीं- ‘मैं सिमडेगा की लड़की हूं, सबको पछाड़ दूंगी’

Tags: delhi crimehome-hero-pos-5
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