DDA Flats Scheme: जानें प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 की कीमत, लोकेशन और आवेदन करने का तरीका

DDA Premium Housing Scheme 2025: 2 वक्त की जरूरत के बाद इंसान के लिए सबसे जरूरी होता है- अपना घर। वह घर अगर देश की राजधानी दिल्ली में हो तो क्या कहने। वैसे भी अपने सपनों का आशियाना बनाने की चाहत किसकी नहीं होती है। लोगों के इसी सपने और चाहत को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) अपनी नई आवासीय योजना लेकर आया है। इस स्कीम में देश को कोई भी नागरिक सिर्फ रेडी टू मूव फ्लैट पा सकता है। इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 के बारे में, जिसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें गैराज और पार्किंग की सुविधा भी आपको मिलेगी।

सिर्फ 38 लाख में मिलेगा फ्लैट

DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2025 मंगलवाल (26 अगस्त) से लॉन्च हो चुकी है. इसमें फ्लैट की कीमत 38 लाख रुपये से शुरू होगी, जबकि लग्जरी फ्लैट की कीमत करोड़ के पार पहुंचेगी. DDA की नई हाउसिंग स्कीम में राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैट उपलब्ध हैं. ये सभी फ्लैट रेडी-टू-मूव कंडीशन में है। इसका मतलब यह है कि आप रजिस्ट्री कराने के बाद इसमें रहना भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी दिल्ली में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं। इस स्कीम के जरिये लोग दीवाली से पहले फ्लैट का सपना पूरा सकते हैं। लग्जरी फ्लैट्स के अलावा DDA की नई हाउसिंग स्कीम में सस्ते फ्लैट भी उपलब्ध हैं. आप सिर्फ 48 लाख रुपये खर्च करके 2bhk फ्लैट हासिल कर सकते हैं।

दिल्ली के किन-किन इलाकों में हैं फ्लैट?

दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की यह आवासीय स्कीम मंगलवार (26 अगस्त 2025) से शुरू भी हो चुकी है। DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम के तहत दिल्ली के द्वारका और रोहिणी समेत कई इलाकों में फ्लैट्स मौजूद हैं। नोएडा और गाजियाबाद की बात करें तो इसके आसपास आप जसोला विहार में डीडीए फ्लैट खरीद सकते हैं। वहीं, पीतमपुरा, जहांगीरपुरी, नंद नगरी, शालीमार बाग, द्वारका, वसंत कुंज और रोहिणी में डीडीए की इस स्कीम में फ्लैट मौजूद हैं। ये सभी फ्लैट्स रेडी-टू-मूव कंडीशन में हैं।

फ्लैट्स की खूबियां

गैराज और पार्किंग की सुविधा मिलेगी।

रेडी टू मूव हैं।

स्कूल, अस्पताल, मेट्रो नजदीक हैं।

कितनी होगी कीमत

DDA ने इस स्कीम में प्लैट्स तीन कैटेगरी में मौजूद हैं. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और उच्च आय वर्ग (HIG) शामिल हैं। डीडीए के अधिकारियों की मानें तो LIG (लो इनकम ग्रुप) के फ्लैट्स की कीमत 39 लाख से से लेकर 54 लाख रुपये तक है, जबकि MIG (मिड इनकम ग्रुप) कैटेगरी में फ्लैट की कीमत 60 लाख से 1.5 करोड़ रुपये है। इसी तरह HIG (हाई इनकम ग्रुप) की कीमत की शुरुआत 1.64 करोड़ से होगी जबकि सबसे महंगा फ्लैट 2.54 करोड़ रुपये में मिलेगा। इस स्कीम में कुछ सेल्फ-फाइनेंसिंग स्कीम के फ्लैट्स भी हैं। डीडीए अधिकारियों के मुताबिक, इनमें कीमत 90 लाख से 1.07 करोड़ रुपये तक है।

कैसे करें अप्लाई?

सबसे पहले DDA की वेबसाइट पर जाएं और इसके बाद Create Login पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगली कड़ी में

आवेदक को अपना नाम, ईमेल और मोबाइल फोन नंबर भरना होगा। अगले स्टेप में PAN नंबर के साथ-साथ जन्मतिथि, लिंग और आधार नंबर भी दर्ज करना पड़ेगा। इसके बाद Request for OTP पर क्लिक करना होगा. OTP डालने के बाद आपको 2500 की रजिस्ट्रेशन फीस भरनी होगी।

कैसे होगी फ्लैट की ई-नीलामी?

नीलामी शुरू होगी तो आवेदनकर्ता को ऑनलाइन बोली लगानी होगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद DDA पोर्टल पर लॉगिन करना होगा. जिस फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो अपने बैंक खाते में EMD (Earnest Money Deposit) की रकम रखनी होगी या फिर लोन के बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे ही आपकी बोले अधिक होगी तो DDA की ओर से डिमांड लेटर मिल जाएगा।