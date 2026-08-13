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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ANPR कैमरों का ऐसा जाल, जरा-सी ओवर-स्पीड़िंग और सीधे घर पहुंचेगा चालान; जानिए कहां-कहां बैठाए गए हैं डिजिटल चौकीदार!

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए ANPR कैमरे लगा दिए गए हैं जो सीधे ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम से जुड़े हैं. अब यदि आप हवा से बातें करते हुए कार या बाइक चलाएंगे या निर्धारित स्पीड से अधिक पर यात्रा करेंगे सीधा फोन पर भारी-भरकम चालान आ जाएगा. जानिए आखिर कहां-कहां लगेंगे कैमरे.ज

By: Kajal Jain | Published: August 13, 2026 7:35:03 PM IST

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ANPR कैमरों का ऐसा जाल, जरा-सी ओवर-स्पीड़िंग और सीधे घर पहुंचेगा चालान; जानिए कहां-कहां बैठाए गए हैं डिजिटल चौकीदार!
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ANPR कैमरों का ऐसा जाल, जरा-सी ओवर-स्पीड़िंग और सीधे घर पहुंचेगा चालान; जानिए कहां-कहां बैठाए गए हैं डिजिटल चौकीदार!


दिल्ली से देहरादून का सफर अब पहले से ज्यादा आसान और सुहाना हो गया है. लेकिन हवा से बातें करते हुए कार-बाइक चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है. हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे पर अपनी कार या बाइक की रफ्तार बढ़ाकर हवा से बातें करने के शौकीन हैं, तो जरा संभल जाइए क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही अब सीधे आपके बैंक खाते पर भारी पड़ने वाली है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (एनएच-709B) पर ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई (NHAI) ने मिलकर एक ऐसा हाई-टेक शिकंजा कसा है, जिससे तेज रफ्तार गाड़ी भगाना अब नामुमकिन हो गया है. एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह तैनात किए गए हाई-टेक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी एएनपीआर (ANPR) कैमरे सीधे ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम से जुड़ चुके हैं. जैसे ही कोई वाहन तय सीमा से ज्यादा स्पीड में फर्राटा भरता है, कैमरे उसकी तस्वीर और नंबर कैद कर सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर ऑनलाइन चालान भेज देते हैं. इस कड़े सर्विलांस सिस्टम के लागू होने के बाद से अब तक 1,000 से अधिक चालान काटे जा चुके हैं, जिसने वाहन चालकों में हड़कंप मचा दिया है.

एक्सप्रेसवे पर कहां-कहां लगी हैं कैमरे?

रफ्तार के शौकीनों पर लगाम कसने के लिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कई प्रमुख स्थानों पर हाई-टेक ओवरस्पीड कैमरे लगाए गए हैं. ट्रैफिक पुलिस के मैप और सुरक्षा व्यवस्था के मुताबिक, इन कैमरों को 4 हॉटस्पॉट इलाकों में इंस्टॉल किया है. 

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  • दिल्ली-गाजियाबाद सीमा: इस रूट की शुरुआत यानी दिल्ली से आगे बढ़ते ही गाजीबाद के पास पहला ओवरस्पीड कैमरा लगाया गया है.
  • बागपत और शामली क्षेत्र: एक्सप्रेसवे के बीच के हिस्से यानी बागपत और शामली के ऊपरी इलाकों में भी इन कैमरों की कड़ी नजर है.
  • मोहंड इलाके में: उत्तराखंड के प्रवेश द्वार यानी शिवालिक की पहाड़ियों से घिरे मोहंड इलाके के पास भी ओवरस्पीड कैमरे फिट किए गए हैं.
  • हरिद्वार-रुड़की क्षेत्र: देहरादून पहुंचने से ठीक पहले, रुड़की और हरिद्वार के आसपास के हिस्सों में भी इन कैमरों का पहरा बिठाया गया है.
  • द्वारका एक्सप्रेसवे: दिल्ली को दूसरे राज्यों को जोड़ने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को भी ANPR कैमरों को ई-चालान सिस्टम से जोड़ा जा चुका है.

कहां कितनी है रफ्तार की सीमा? 

सड़क हादसों पर लगाम कसने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने वाहन के प्रकार और इलाके के हिसाब से स्पीड लिमिट तय कर दी है. यदि आप इन नियमों को तोड़ा, तो कैमरे तुरंत आपको दबोच लेंगे.

  1. मेन एक्सप्रेसवे पर कारों और हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा है, जबकि बसों और ट्रकों जैसे भारी वाहनों के लिए यह सीमा 80 किमी प्रति घंटा तय की गई है.
  2. दिल्ली सीमा के अंदर आते ही घनी आबादी और शहरी क्षेत्र होने के कारण कारों के लिए स्पीड लिमिट 70 किमी प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किमी प्रति घंटा है.
  3. देहरादून के पास 12 किमी के वाइल्डलाइफ कॉरिडोर में वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों (चाहे कार हो या बस-ट्रक) के लिए अधिकतम गति सीमा महज 60 किमी प्रति घंटा ही रखी गई है.

सिर्फ ओवरस्पीड ही नहीं, अब इन नियमों पर भी होगी सख्त नजर

ट्रैफिक पुलिस यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि इस हाई-टेक निगरानी तंत्र का दायरा और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है. आने वाले दिनों में उन प्रतिबंधित वाहनों की भी पहचान की जाएगी, जिन्हें दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलने की अनुमति नहीं है. गौर करने वाली बात यह है कि इसी तरह की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इससे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जिसके शानदार नतीजे सामने आए थे. दिल्ली से जोड़ने वाले इन सभी प्रमुख हाई-स्पीड कॉरिडोरों पर इस तकनीक के इस्तेमाल से सड़क अनुशासन में काफी सुधार हो रहा है. इसलिए अगली बार जब आप इस रूट पर सफर करें, तो अपनी स्पीडोमीटर पर नजर जरूर रखें, वरना एक छोटी सी तेजी आपकी जेब ढीली कर सकती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवर-स्पीडिंग के मामलों में कैमरों की धरपकड़ से अब तक 1000 से ज्यादा चालान हो चुके हैं. सरकार और प्रशासन के इस फैसले से सड़क हादसों को नियंत्रित किया जा सकेगा और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

ये भी पढ़ें:- महिलाओं के लिए ₹50,000 की धांसू योजना: सीधे बैंक खाते में आएगी सहायता राशि, कब और कौन ले सकता है फायदा? जानिए सरकार का पूरा प्लान!

Tags: anpr cameradehradun newsDelhi Dehradun Expresswaydelhi newsdwarka expressway
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