Home > देश > Delhi Dating Scam: डेट के बहाने रेस्टोरेंट बुलाया, 21 हजार का बिल थमाया… विरोध किया तो बाउंसर ने पीटा, ATM-PIN लेकर ऐंठे 25,000!

Delhi Dating Scam: डेट के बहाने रेस्टोरेंट बुलाया, 21 हजार का बिल थमाया… विरोध किया तो बाउंसर ने पीटा, ATM-PIN लेकर ऐंठे 25,000!

Delhi Dating Scam: आनंद विहार में WhatsApp पर दोस्ती के बाद युवक को डेट पर बुलाया गया. आरोप है कि रेस्तरां में 21 हजार का बिल देकर मारपीट की गई और UPI व ATM के जरिए कुल 25 हजार रुपये ऐंठ लिए गए. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मिस्ट्री गर्ल फरार है.

By: Kajal Jain | Published: September 22, 2026 12:27:15 PM IST

Delhi Dating Scam: डेट के बहाने रेस्टोरेंट बुलाया, 21 हजार का बिल थमाया... विरोध किया तो बाउंसर ने पीटा, ATM-PIN लेकर ऐंठे 25,000!
Delhi Dating Scam: डेट के बहाने रेस्टोरेंट बुलाया, 21 हजार का बिल थमाया... विरोध किया तो बाउंसर ने पीटा, ATM-PIN लेकर ऐंठे 25,000!


Delhi Dating Scam: राजधानी दिल्ली से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां डेटिंग के नाम पर ऐश-मौज का गंदा खेल चल रहा है और फिर भोले-भाले युवकों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं. ईस्ट दिल्ली के आनंद विहार इलाके में रहने वाले 28 साल के रामकृष्ण को व्हाट्सएप के जरिए एक अनजान लड़की ने कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन बुलाया और डेट के बहाने ‘केसर फाइन डाइनिंग’ रेस्तरां ले गई. वहां पहुंचते ही खेल पलट गया और उसे 21,000 रुपये का फर्जी और तगड़ा बिल थमा दिया गया. जब रामकृष्ण ने इतने पैसे देने से इनकार किया, तो रेस्तरां के बाउंसर अमन गुर्जर और ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अरशदउल्लाह आलम ने उसे जमकर पिटवाया.

दहशत में आए युवक से जबरन 8,000 रुपये कैश और 6,000 रुपये अरुण कुमार शर्मा के UPI अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए. इतना ही नहीं, उसका एटीएम कार्ड और पिन लेकर 11,000 रुपये और निकाल लिए गए, यानी कुल 25,000 रुपये साफ कर दिए गए. पुलिस के मुताबिक, यह पूरा एक संगठित एक्सटॉर्शन रैकेट था जहां लड़की शिकार फंसाती थी और अंदर बाउंसर टॉर्चर करते थे. पुलिस ने सीसीटीवी और कंप्लेंट के आधार पर दोनों आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि वह मिस्ट्री गर्ल फरार है जिसकी तलाश जारी है.

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कैसे चला डेटिंग और हनीट्रैप का गंदा खेल?

अनाप-शनाप डेटिंग और हनीट्रैप के इस गंदे जाल में अनजान लड़की ने 28 साल के रामकृष्ण से व्हाट्सएप पर दोस्ती बढ़ाई और उसे कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए राजी किया. बातों के जाल में उलझाकर वह उसे सीधे आनंद विहार के ‘केसर फाइन डाइनिंग’ रेस्तरां तक ले गई, जहां पहले से ही इस गंदे खेल की पूरी तैयारी की गई थी. टेबल पर बैठते ही बिना किसी खास ऑर्डर या ऐश-ओ-आराम के उसे 21,000 रुपये का हवा-हवाई और बढ़ा-चढ़ाकर फर्जी बिल थमा दिया गया, जिससे युवक के होश उड़ गए.

पिटाई, UPI और एटीएम से कैसे साफ किए 25 हजार?

बिल देखकर जब रामकृष्ण घबराया और उसने पैसे चुकाने से आनाकानी की, तो रेस्तरां के स्टाफ ने उसे डराना-धमकाना शुरू कर दिया. विरोध करने पर बाउंसर अमन गुर्जर और ऑर्गेनाइजर अरशदउल्लाह आलम ने उस पर जमकर हाथ साफ किया और मारपीट की. दहशत के साये में पीड़ित से जबरन 8,000 रुपये नकद, 6,000 रुपये अरुण कुमार शर्मा के नाम वाले UPI अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए, और तो और, उसका एटीएम कार्ड व पिन छीनकर 11,000 रुपये और निकाल लिए गए, जिससे कुल 25,000 रुपये लूट लिए गए.

पुलिस की कार्रवाई और मिस्ट्री गर्ल की तलाश

मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद विहार थाने की पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धाराओं में केस दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज व पीड़ित की शिनाख्त के आधार पर उसी दिन दोनों आरोपियों (अमन और अरशद) को धर दबोचा. हालांकि, इस पूरे सिंडिकेट की मुख्य सूत्रधार वह मिस्ट्री गर्ल पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गई थी, जिसकी मोबाइल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं. पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि यह रेस्तरां की आड़ में चल रहा एक खतरनाक एक्सटॉर्शन रैकेट था, और फरार लड़की की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.

ये भी पढ़ें:- पति छोड़कर प्रेमी संग लिव-इन में गई थी, फिर अचानक हुई गायब… 150 KM दूर मिली लाश, अंतिम संस्कार के 12 दिन बाद यूं खुला राज़!

Tags: delhi crime
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