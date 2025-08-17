Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!

Delhi crime: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ज़िले में पुलिस ने एक दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पहले एक हत्या पैसों के लिए की गई थी। इसके खुलासे से बचने के लिए आरोपियों ने दूसरी हत्या कर दी। मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है।

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, 11 अगस्त की सुबह पुलिस को खजूरी खास इलाके में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुँचकर जाँच की और शव को जीटीबी अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान खजूरी खास निवासी 33 वर्षीय रज़ी अहमद के रूप में हुई। इसी बीच, 12 अगस्त की दोपहर दयालपुर के न्यू चौहानपुर इलाके में एक घर की पहली मंजिल पर बंद रसोई से एक और शव मिला। शव काफी हद तक सड़ चुका था। बाद में उसकी पहचान लोनी (यूपी) निवासी 37 वर्षीय शमी आलम के रूप में हुई।

पुलिस को जाँच में मिला बड़ा सुराग

शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पता चला कि रजी अहमद और शमी आलम आपस में साले-बहनोई थे और दोनों की हत्या में एक ही गिरोह शामिल था। इसके बाद पुलिस ने जाँच तेज की और लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के ज़रिए चार आरोपियों को पकड़ लिया।

आरोपी गिरफ्तार

विक्की तोमर (24) – निवासी सोनिया विहार, दिल्ली

अशफाक (19) – निवासी कासिम विहार, लोनी, उत्तर प्रदेश

फैजान (22) – निवासी कासिम विहार, लोनी, उत्तर प्रदेश

मोहम्मद मासूम (25) – निवासी कासिम विहार, लोनी, उत्तर प्रदेश

पूछताछ के दौरान हुए चौंकाने वाले खुलासे

आरोपी ने बताया कि रजी अहमद ने दयालपुर में एक किचन किराए पर लिया था। पार्टी के दौरान शमी आलम से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को किचन में बंद कर दिया और फरार हो गए। इसके बाद आरोपियों को डर था कि राजी अहमद पुलिस को सबकुछ बता देगा, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने राजी अहमद की भी हत्या कर दी, ताकि राज कभी खुल न सके।