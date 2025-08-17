Home > देश > Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!

Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!

Delhi crime: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ज़िले में पुलिस ने एक दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पहले एक हत्या पैसों के लिए की गई थी। इसके खुलासे से बचने के लिए आरोपियों ने दूसरी हत्या कर दी। मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, पूरी जानकारी यहाँ पढ़िए

Published By: Shivani Singh
Published: August 17, 2025 17:58:58 IST

Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!

Delhi crime: दिल्ली के उत्तर-पूर्वी ज़िले में पुलिस ने एक दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पहले एक हत्या पैसों के लिए की गई थी। इसके खुलासे से बचने के लिए आरोपियों ने दूसरी हत्या कर दी। मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। 

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, 11 अगस्त की सुबह पुलिस को खजूरी खास इलाके में एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुँचकर जाँच की और शव को जीटीबी अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान खजूरी खास निवासी 33 वर्षीय रज़ी अहमद के रूप में हुई। इसी बीच, 12 अगस्त की दोपहर दयालपुर के न्यू चौहानपुर इलाके में एक घर की पहली मंजिल पर बंद रसोई से एक और शव मिला। शव काफी हद तक सड़ चुका था। बाद में उसकी पहचान लोनी (यूपी) निवासी 37 वर्षीय शमी आलम के रूप में हुई।

Crime News: पहले दी नींद की गोलियां फिर तकिए से दबाया गला, तड़प-तड़पकर चली गई पति की जान, मौनिका का ये कांड सुन भूल जाएंगे…

पुलिस को जाँच में मिला बड़ा सुराग

शव मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जाँच शुरू कर दी। जाँच के दौरान पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। पता चला कि रजी अहमद और शमी आलम आपस में साले-बहनोई थे और दोनों की हत्या में एक ही गिरोह शामिल था। इसके बाद पुलिस ने जाँच तेज की और लगातार सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के ज़रिए चार आरोपियों को पकड़ लिया।

आरोपी गिरफ्तार

विक्की तोमर (24) – निवासी सोनिया विहार, दिल्ली

अशफाक (19) – निवासी कासिम विहार, लोनी, उत्तर प्रदेश

फैजान (22) – निवासी कासिम विहार, लोनी, उत्तर प्रदेश

मोहम्मद मासूम (25) – निवासी कासिम विहार, लोनी, उत्तर प्रदेश

पूछताछ के दौरान हुए चौंकाने वाले खुलासे

आरोपी ने बताया कि रजी अहमद ने दयालपुर में एक किचन किराए पर लिया था। पार्टी के दौरान शमी आलम से पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने शव को किचन में बंद कर दिया और फरार हो गए। इसके बाद आरोपियों को डर था कि राजी अहमद पुलिस को सबकुछ बता देगा, इसलिए अगले ही दिन उन्होंने राजी अहमद की भी हत्या कर दी, ताकि राज कभी खुल न सके।

Rajasthan News: मकान तोड़ने में किया गया विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल, पुलिस को आता देख भागे युवक

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025

स्किन के लिए किसी रामबाण से कम नहीं नीम

August 17, 2025

शहद खाने के 5 बड़े नुकसान

August 17, 2025
Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!
Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!
Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!
Delhi Crime: दोहरे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा, साले-बहनोई की हत्या की वजह आयी सामने, सुनकर सन्न रह जाएंगे आप!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?