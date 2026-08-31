ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक…चलती बस में खिड़की में पर्दे डाल 47 KM छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, फिर कश्मीरी गेट स्टेशन पर फेंका

Delhi Crime: देश की राजधानी दिल्ली से एक बार फिर 2012 के निर्भया कांड जैसी घटना सामने आई है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया. बताया जा रहा है कि अपराध का तरीका भी काफी हद तक निर्भया कांड जैसा ही था. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी सामने आ रही है कि नाबालिग पीड़िता डांट खाने के बाद घर से निकली थी और बस का इंतजार कर रही थी. ग्रेटर नोएडा और कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली एक स्लीपर बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने 16 साल की स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप किया. यह घटना 4 अगस्त को हुई. कश्मीरी गेट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बस को जब्त कर लिया है.

मैनपुरी जिले की रहने वाली हैं पीड़िता

पुलिस के मुताबिक, 16 साल की पीड़िता मैनपुरी जिले के एक गांव की रहने वाली हैं. जहां वो अपने परिवार के साथ रहती है. वह एक स्थानीय सरकारी इंटर-कॉलेज में 11वीं कक्षा की छात्रा है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 3 अगस्त को उसकी मां ने पढ़ाई न करने पर उसे डांट लगाई थी. इससे नाराज होकर वह अगले दिन यानी 4 अगस्त को बिना किसी को बताए घर से निकल गई. वह नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने के लिए बस में बैठी. उसने बताया कि नोएडा में भारी बारिश और अंधेरे के कारण वह गलती से परी चौक पर उतर गई.

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पीड़िता ने क्या बताया?

इसके अलावा, पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वहां रहने के दौरान उसने एक और बस आते देखी. उसने बस को रुकवाया और मंजिल के बारे में पूछा. इसके बाद बस के कंडक्टर ने कहा कि वे नोएडा सेक्टर-63 जा रहे हैं, इसलिए वह बस में चढ़ गई. उसने बताया कि जब वह बस में चढ़ी तो उसमें कोई और यात्री नहीं था. बस के चलने के कुछ ही देर बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं. पीड़िता ने आगे बताया कि कंडक्टर और ड्राइवर ने बस में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी. इशके बाद बस देर रात दिल्ली पहुंची. आरोपियों ने छात्रा को कश्मीरी गेट बस टर्मिनल के पास रिंग रोड पर उतार दिया और फरार हो गए.

पुलिस के पास पहुंची पीड़िता

बस कंडक्टर और ड्राइवर द्वारा छात्रा को बस से उतारे जाने के बाद पीड़िता कश्मीरी गेट पुलिस के पास पहुंची और पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसका बयान दर्ज किया. इसके आधार पर सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया गया. कोतवाली एसीपी शंकर बनर्जी की देखरेख में बनी एक टीम ने फुटेज की जांच के दाप ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को तिमारपुर पार्किंग लॉट से गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि स्लीपर बस में नियमों का उल्लंघन करते हुए खिड़कियों पर पर्दे डालकर 47 किलोमीटर तक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.

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