Delhi Crime News: राजधानी से कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश तक स्मार्टफ़ोन की तस्करी, हुआ भंडाफोड़, पकडे़ गए 3 आरोपी

स्मार्टफ़ोन तस्करी में आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कोलकाता के ज़रिये बांग्लादेश को फ़ोन सप्लाई करते थे। पुलिस की जांच अभी भी जारी...

Published By: Sharim ansari
Published: August 31, 2025 21:47:48 IST

Phone Stealing (Source - AI Photo)
Phone Stealing (Source - AI Photo)

New Delhi News: ईस्ट ऑफ कैलाश में बसों और मेट्रो में यात्रियों को निशाना बनाकर महंगे स्मार्टफोन चुराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बरामद किए गए 26 मोबाइल कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश भेजे जाने थे। शनिवार को एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को यह जानकारी दी।

पकडे़ गए ये आरोपी

ताज मोहम्मद (54), परवेश उर्फ फिरोज खान (42) और करण उर्फ ओम प्रकाश (30) की पहचान आरोपियों के रूप में हुई। तीनों आरोपियों को 28 अगस्त को श्री निवास पुरी बस डिपो के पास से गिरफ्तार किया गया था। कुल 26 स्मार्टफोन उनके पास से बरामद किए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने खुलासा किया कि वे संगम विहार निवासी अजय नेगी और सनी कट्टा के लिए काम करते थे, जो कथित तौर पर चोरी के मोबाइल फोन का एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह चलाते हैं।”

पुलिस ने बताया कि गिरोह के सदस्य दिल्ली-एनसीआर में जेबकतरों और झपटमारों द्वारा चुराए गए मोबाइल फोन इकट्ठा करते थे, जिन्हें बाद में कथित तौर पर कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश तस्करी कर भेजा जाता था। उन्होंने कहा, “अब तक बरामद उपकरणों से मोबाइल चोरी और गुमशुदगी की 10 घटनाओं का पता चला है, जिनमें चार ई-एफआईआर भी शामिल हैं।”

ऐसे निशाना बनता था ये गिरोह

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर कबूल किया है कि चोरी के फ़ोन दिल्ली में रिसीवर्स को सौंपे जाते थे, जो फिर उन्हें बांग्लादेश में खरीदारों के लिए काम करने वाले कोलकाता के एजेंटों को देते थे। अधिकारी ने कहा, “फिर फ़ोनों की तस्करी पश्चिम बंगाल सीमा पार कर की जाती है।” यह गिरोह ख़ास तौर पर भीड़-भाड़ वाली बसों और मेट्रो ट्रेनों को निशाना बनाता था, जहाँ यात्री आसान निशाना होते थे। पुलिस ने आगे बताया कि बरामद फ़ोन, जिनमें से ज़्यादातर महंगे थे, जब तीनों पकड़े गए, तब डिलीवरी के लिए तैयार किए जा रहे थे।

अधिकारी ने बताया कि संबंधित पुलिस थानों को चोरी हुए फ़ोनों की बरामदगी के बारे में सूचित कर दिया गया है और जाँचकर्ता मुख्य संचालकों, अजय नेगी और सनी कट्टा का पता लगा रहे हैं।

