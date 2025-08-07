Delhi Crime News: सरेआम मुस्लिम छात्रा की हिंदू युवक ने की हत्या, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी पूरी दिल्ली

Muslim Girl Murder in Delhi: सोमवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में गोलियों की आवाज से हलचल मच गई, जिससे पूरे मार्केट में अफरा-तफरी मच गई | एक 15 साल की मुस्लिम छात्रा को आर्यन नाम के नौजवान युवक ने खुलेआम गोलियों से भून दिया। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद भाग गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच जुटी है।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली के जहांगीरपुरी मार्केट में सोमवार (4 अगस्त) की शाम की घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, जब एक 15 साल की छात्रा अपने दोस्त के साथ स्नैक्स लेने खड़ी थी, तभी एक नौजवान ने अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोली लगने से नाबालिग छात्रा जमीन पर गिर पड़ी, जिसे तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया।

दरअसल, जहांगीरपुरी के डी‑ब्लॉक मार्केट में सोमवार की रात लगभग सवा आठ बजे 15 साल की एक मुस्लिम लड़की अपनी दोस्त प्राची के साथ मार्केट में स्नैक्स खा रही थी। इसी बीच आर्यन (उम्र 20 साल) नाम का एक नौजवान युवक ने अपने एक साथी के साथ मौके पर पहुंचा और पीड़िता मुस्लिम लड़की पर लगातार फायरिंग कर दी।

इलाके में मच गई हड़कंप

इस घटना के बाद मौके पर हलचल मच गई, स्थानीय लोगों ने पीड़िता को फौरन बीजेआरएम अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने चिकित्सकीय जांच पड़ताल के बाद घायल पीड़िता को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपराधी ने मृतका को चार गोलियां मारीं। इस घटना से इलाके में भय फैल गई है।

दरअसल, आरोपी आर्यन पुत्र दिनेश जहांगीरपुरी का ही रहने वाला है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि दोनों महीनों से एक दूसरे को जानते थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह आरोपी नाबालिग मुस्लिम लड़की से एकतरफा प्यार करता था, जब पीड़िता ने आरोपी आर्यन के प्रपोजल को स्वीकार करने से मना कर दिया तो वह काफी नाराज हो गया। इसी बात को लेकर उसने मृतका की गोली मारकर हत्या कर दी।

पुलिस ने मामला किया दर्ज

इस मामले में जहांगीरपुरी पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपी आर्यन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज देखे हैं और चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी फरार बताया जा रहा, पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में प्रेम संबंध समेत कई तरफ से मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया, फिरहाल पुलिस आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए लगातार कोशिश कर रही है।