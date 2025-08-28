Home > देश > गणपति पंडाल के पीछे चल गए धारदार हथियार, लहूलुहान हुआ शख्स: मौके पर ही मौत

Delhi News: दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। जहाँ एक तरफ देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार जोरो-शोरो से मनाया जा रहा है। वहीँ दूसरी तरफ कई जगहों पर गणपति पंडाल भी लगाय हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 10:17:21 IST

Delhi Crime News: दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। जहाँ एक तरफ देश में गणेश चतुर्थी का त्यौहार जोरो-शोरो से मनाया जा रहा है। वहीँ दूसरी तरफ कई जगहों पर गणपति पंडाल भी लगाय हैं। दरअसल, दिल्ली में एक गणपति पंडाल के पीछे एक युवक को बेरहमी से मार दिया गया गया। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक गणपति पंडाल के पास एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार देर रात की बताई जा रही है। जिसके बाद इलाके मेक सनसनी फैल गई। 

पंडाल के पीछे मिला शव 

दरअसल, इस पंडाल में युवक को ज़मीन पर पड़े देखा तो वहां तुरंत ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीँ यहाँ मौके पर ही हड़कंप मच गया। रात करीब साढ़े आठ बजे दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल के ज़रिए इस मामले की जानकारी दी गई। पंडाल में हुई इस हत्या के बाद लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। कॉल के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और मामले की जाँच शुरू की गई। हालाँकि, अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी जांच में जुट गई है। 

जांच में जुटी पुलिस 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, गणेश चतुर्थी के मौके पर पार्क के अंदर गणेश पंडाल लगाया गया था। इसी पंडाल के दाईं ओर कुछ लड़कों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फ़िलहाल, क्राइम टीम और फ़ोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद ही हत्या की वजह का पता चल पाएगा।

