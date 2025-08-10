Home > देश > Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Delhi Crime News: दिल्ली के शाहदरा में एक खौफनाक घटना सामने आई है, शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क इलाके में पिता की बात सुनकर गुस्से से परेशान बेटी ने उनपर तवे से हमला कर दिया। बेटी के हमले में लहूलुहान पिता की अस्पताल में मौत हो गई।

Delhi Crime News (दिल्ली में बेटी ने की पिता की हत्या)
Delhi Crime News (दिल्ली में बेटी ने की पिता की हत्या)

Delhi Crime News: वैसे तो राजधानी दिल्ली से क्राइम से जुड़ी ऐसी-ऐसी खबरें सामने आती है। जिसे सुनकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे आप भौचक्के रह जाएंगे। दरअसल, ये मामला बेटी और पिता से जुड़ा मामला है। दिल्ली के शाहदरा जिले के मानसरोवर थाना क्षेत्र स्थित रामनगर बुधबाजार में 55 वर्षीय टेकचंद गोयल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी बाला देवी, बेटा शिवम, बहू प्रिया और करीब 26 साल की बेटी अनु है। बुधवार शाम करीब चार बजे टेकचंद गोयल की बेटी किचन में मौजूद थी। इसी दौरान उसने अचानक पिता पर तवे से हमला कर दिया। इस हमले में टेकचंद गोयल बुरी तरह घायल हो गए।

पत्नी और बहू ने मामला कराया शांत

इस पूरे मामले पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि, टेकचंद गोयल के चिल्लाने पर पहुंचे पत्नी और बहू ने किसी तरह बेटी को शांत किराया। इसके बाद घटना की जानकारी टेकचंद के बेटे को दी गई, टेकचंद के बेटे ने उन्हें तुरंत दिल्ली के जीटीबी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर‌ दिया। इसके साथ ही डॉक्टरों ने पुलिस को भी मामले की जानकारी दी।

दिल्ली पुलिस ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर डीसीपी प्रशांत गौतम का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, डॉक्टरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार के लोग से पूछताछ की, जिसमें जानकारी सामने आई कि टेकचंद गोयल पर उनकी ही बेटी अनु ने तवे से हमला कर दिया। पुलिस पूछताछ में टेकचंद गोयल की बहू प्रिया ने बताया कि उनकी ननद यानी टेकचंद गोयल की बेटी अनु अभी अविवाहित है। इसके साथ ही वह मानसिक रूप से अस्वस्‍थ भी है। उसका एक डॉक्टर से इलाज करवाया जा रहा है।

दवा खाने की बात सुनकर भड़की बेटी

पुलिस को टेकचंद की बहू प्रिया ने बताया कि अनु दवा खाने में हमेशा आनाकानी करती है। इसको लेकर परिवार में बार-बार झगड़ा होता था, बुधवार को भी अनु किचन में मौजूद थी। टेकचंद ने उसे दवा खाने को कहा, इसपर अनु गुस्सा हो उठी और उसने तवे से टेकचंद पर हमला कर दिया। टेकचंद के बेटे शिवम ने बताया कि घटना के समय घर में उसकी मां बाला देवी, पत्नी प्रिया और बहन अनु मौजूद थीं।

पुलिस युवती की मानसिक स्थिति की जांच कर रही

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि परिजनों का बयान दर्ज कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, इसके साथ ही परिजनों के बयानों के अनुसार अनु की मानसिक स्थिति की जांच-पड़ताल की जा रही है। परिजनों का कहना है कि अनु पहले भी पिता से झगड़ा करती थी। पुलिस के अनुसार, परिजनों ने ये भी बताया कि अनु ने पिता पर हमले से पहले एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया था। जिसे बचाने के चक्कर में बाला देवी नीचे लेकर गई थी इसी बीच उसने अपने पिता पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर मामले की जांच कर रही है।

Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े
Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े
Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े
Delhi Crime News: बाप-बेटी का रिश्ता हुआ शर्मसार! पिता की बात सुनकर पुत्री को आया गुस्सा तो…उठाया ऐसा कदम, सुन रोंगटे हो जाएंगे खड़े
