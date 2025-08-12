Delhi crime news: दिल्ली पुलिस ने मां-बेटी के गैंग को किया गिरफ्तार, पिघला हुआ सोना-चांदी बरामद।

द्वारका, दिल्ली से जावेद हुसैन कि रिपोर्ट

न ताला टूटा न किसी संदिग्ध की हुई घर में एंट्री, दिल्ली के रहस्‍मयी चोरी का खुला राज, दिल्ली की शातिर मां बेटी का गैंग गिरफ्तार

Delhi crime news: दिल्ली के द्वारका जिले के बिंदापुर थाना इलाके में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी चोरी की वारदात को सुलझाया है,जो जांच के समय दिल्ली पुलिस के लिए रहस्य बना हुआ था। चोरी की इस वारदात का सुलझाने में दिल्ली पुलिस ने मां-बेटी की एक सक्रिय गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 5.23 ग्राम पिघला हुआ सोना और 589.15 ग्राम पिघली हुई चांदी बरामद की है। चोरी की वारदात 1 अगस्त 2025 की है, जब बिंदापुर थाने में एक ई-एफआईआर जिसकी संख्या 80071435/25 दर्ज कराई गई थी। मटियाला की रहने वाली शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके घर से ज्वैलरी चोरी कर ली गई हैं।

दिल्ली पुलिस ने मां-बेटी के गैंग को किया गिरफ्तार, पिघला हुआ सोना-चांदी बरामद

तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम बनाई गई,मौके पर टीम ने मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। लेकिन किसी भी संदिग्ध के घर के अंदर आते ओर जाते हुए कोई सबूत दिल्ली पुलिस को नहीं मिला। ओर न ही घर का दरवाजा टूटा हुआ मिला। तभी पुलिस ध्यान घर में किराए पर रह रही पिंकी और पूनम पर जाती है,शुरुआत में उन्होंने चोरी की वारदात को लेकर मना किया पर जब पुलिस को कुछ आशंका हुई तो दोनों मां बेटी से कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों ने सॉफ्ट के रास्ते घर में दाखिल हुई थी ओर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद चोरी की हुई ज्वैलरी लोकल स्थानीय ज्वेलरी शॉप पर बेच दिया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ज्वेलरी शॉप से पिघला हुआ सोना और चांदी बरामद कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

उत्तम नगर की रहने वाले के तौर पर हुई है। पिघला हुआ सोना: 5.23 ग्राम और पिघली हुई चांदी: 589.15 ग्राम को बरामद किया गया। पुलिस ने दोनो के खिलाफ धारा 305/317(2)/3(5) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।