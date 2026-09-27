Home > देश > 11:30 बजे आधी रात में बाथरूम से आईं चीखने की आवाजें! GK-2 में हैवानियत पर उतरा शख्स, VIDEO लीक करने की धमकी, युवती का iPhone लेकर फरार!

11:30 बजे आधी रात में बाथरूम से आईं चीखने की आवाजें! GK-2 में हैवानियत पर उतरा शख्स, VIDEO लीक करने की धमकी, युवती का iPhone लेकर फरार!

GK 2 Women Assault Case: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-2 में 22 वर्षीय युवती से कथित मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है. शिकायत के मुताबिक, संबंध से इनकार पर युवक ने iPhone ले लिया और प्राइवेट फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी.

By: Kajal Jain | Published: September 27, 2026 12:20:00 PM IST

11:30 बजे आधी रात में बाथरूम से आईं चीखने की आवाजें, हैवानियत पर उतरा शख्स, VIDEO लीक करने की धमकी, युवती का iPhone लेकर फरार!
11:30 बजे आधी रात में बाथरूम से आईं चीखने की आवाजें, हैवानियत पर उतरा शख्स, VIDEO लीक करने की धमकी, युवती का iPhone लेकर फरार!


GK 2 Women Assault Case: राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-2 से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहाँ एक 22 वर्षीय युवती के साथ मारपीट, बदसलूकी, जबरदस्ती करने और उसका आईफोन चोरी करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की मां ने 27 सितंबर को दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त (DCP) को ऑनलाइन शिकायत भेजकर तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है. इस घटना के सामने आने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान अन्मय कृष्णा के रूप में हुई है और शिकायतकर्ता का दावा है कि वह एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का बेटा है, हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. इस गंभीर घटना ने एक बार फिर राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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बातचीत के बहाने घर में घुसा, बाथरूम में की मारपीट

शिकायत में बताया गया है कि पीड़िता और आरोपी अन्मय कृष्णा के बीच जुलाई 2026 से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद को सुलझाने के बहाने 25 सितंबर को आरोपी युवती के घर आया था. मामला तब गंभीर हो गया जब 26 सितंबर की रात करीब 11:30 बजे घर के स्टाफ ने दोनों के बीच बाथरूम में झगड़े की आवाज सुनी. जब परिवार के सदस्य मौके पर पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि आरोपी युवक युवती के साथ बुरी तरह मारपीट कर रहा था और उसके बाल खींच रहा था. इस अचानक हुए हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई.

शारीरिक संबंध से इनकार करने पर भड़का, दी जान से मारने की धमकियां

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि जब युवती ने आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया, तो वह गुस्से से आगबबुला हो गया. इसके बाद उसने हिंसा और बदसलूकी की सारी हदें पार कर दीं. जाते वक्त आरोपी युवती का आईफोन भी अपने साथ ले गया. इतना ही नहीं, उसने पीड़िता की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन वायरल करने की धमकी दी और उसे जान से मारने की भी धमकी दी. इस तरह की धमकियों ने पीड़िता और उसके परिवार को डरा कर रख दिया है.

112 पर कॉल और पुलिस की भूमिका पर सवाल

घटना के तुरंत बाद परिवार ने घबराहट में इमरजेंसी पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल किया. सूचना मिलने के करीब 15 मिनट बाद पीसीआर वैन मौके पर पहुँची, जिसके बाद युवती को मेडिकल जांच के लिए मालवीय नगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, शिकायत में परिवार ने पुलिस की शुरुआती प्रतिक्रिया और मेडिकल जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस मामले में निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है.

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Tags: delhi crime
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