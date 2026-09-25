Delhi Crime: MCD कर्मचारी की मौत से हड़कंप, पत्नी हिरासत में, भाई-बेटे ने खोले राज; आखिर बीती रात को ऐसा क्या हुआ था?

Delhi MCD Worker Murder Case: राजधानी दिल्ली के बाहरी-उत्तरी इलाके के अलीपुर से एक बेहद दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. मुखमेलपुर गांव में घरेलू कलेश के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. मृतक रवि दिल्ली नगर निगम (MCD) में नौकरी करता था. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई-झगड़ा होता रहता था. बीती रात दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में अंधी हुई पत्नी ने रवि की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि गंभीर चोटों के कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस और फॉरेंसिक (FSL) की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इस भयानक कांड के बाद से पूरे गांव में मातम और डर का माहौल है.

अक्सर होता था झगड़ा, भाई और बेटे ने खोली पोल

मृतक रवि के अपने ही घर में अपनों से ही ऐसा धोखा मिला, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. रवि के भाई और उसके अपने बेटे ने पुलिस को बताया कि घर में कलह का माहौल आम बात थी.

पति-पत्नी के बीच छोटी-छोटी बातों पर अक्सर भयंकर तनातनी और झगड़े होते रहते थे. लेकिन बीती रात मामला इतना बिगड़ गया कि पत्नी ने अपना आपा खो दिया और रवि पर बेरहमी से हाथ उठा दिया, जो उसकी मौत की वजह बन गया.

FSL और पुलिस टीम ने जोड़े कड़ियों के सुराग

एक सरकारी कर्मचारी की संदिग्ध मौत की गंभीरता को भांपते हुए अलीपुर थाना पुलिस और एफएसएल (FSL) की स्पेशल टीम फौरन मुखमेलपुर गांव स्थित घर पर पहुंच गई. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मौके से फिंगरप्रिंट्स और दूसरे जरूरी साइंटिफिक एविडेंस (Scientific Evidence) कलेक्ट किए हैं.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मारपीट के दौरान किन हथियारों या चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था ताकि जुर्म की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

A Municipal Corporation of Delhi (MCD) employee died after allegedly being brutally assaulted by his wife in Mukhmelpur village. The accused wife has been taken into custody. A team from Alipur Police Station and the Forensic Science Laboratory (FSL) team reached the spot: Delhi… pic.twitter.com/B8Vkyns2sO — IANS (@ians_india) September 25, 2026

आरोपी पत्नी पुलिस की गिरफ्त में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

वारदात के बाद पुलिस ने बिना एक भी पल गंवाए आरोपी पत्नी को मौके से ही हिरासत में ले लिया और थाने लाकर सख्ती से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने रवि के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मोर्चरी (Mortuary) में रखवा दिया है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मौत की असली वजह साफ हो जाएगी और उसी हिसाब से आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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