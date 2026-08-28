Pakistan Espionage Network: संसद भवन से कुछ दूरी पर रहता था साहिल-समीरा, पाकिस्तान से निकला कनेक्शन

Pakistan Espionage Network: दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने पाकिस्तान से चलने वाले और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के सपोर्ट वाले एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में दिल्ली के एक युवा जोड़े को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले दो साल से इस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे. जांचकर्ताओं के मुताबिक, जोड़े के पास से मिले दो मोबाइल फोन में नेटवर्क के हैंडलर्स के साथ संदिग्ध बातचीत के सबूत मिले हैं.

आरोप है कि मोहम्मद साहिल (25) और उसकी पत्नी समीरा (21) ने भारतीय सिम कार्ड हासिल किए और उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा ताकि नेटवर्क उनका इस्तेमाल कर सके. जांचकर्ताओं ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंट इन कार्ड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान से WhatsApp चलाने और भारत में अलग-अलग ग्रुप्स में शामिल होने के लिए करते थे, ताकि भारतीय रक्षा से जुड़ी संवेदनशील और गोपनीय जानकारी जुटाई जा सके.

डिप्टी पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

इस मामले पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर (स्पेशल सेल) नर्रा चैतन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इस जोड़े को भारत में लोगों को भर्ती करने, छावनियों (कैंटोनमेंट) की रेकी करने और कोर्ट-मार्शल का सामना कर रहे भारतीय सेना के जवानों की जानकारी साझा करने का काम सौंपा गया था. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जो आतंकवादी संगठनों और उन्हें लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने वाले ‘ओवर-ग्राउंड वर्कर्स’ और ‘स्लीपर सेल्स’ पर नजर रखती है, उसे दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ISI-समर्थित नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली थी.

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दिल्ली में लोगों को भर्ती करने के लिए सिम का किया जाता था इस्तेमाल

इस जानकारी पर आगे काम करते हुए स्पेशल सेल को पता चला कि नेटवर्क ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सिम कार्ड हासिल करने के लिए दिल्ली में कुछ लोगों को भर्ती किया था. सेल को पता चला कि इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान से संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए WhatsApp पर किया जा रहा था. चैतन्य ने बताया कि जांचकर्ताओं ने नेटवर्क के सदस्यों की पहचान की और दक्षिण दिल्ली के सराय काले खां के रहने वाले साहिल को गिरफ्तार किया. चैतन्य ने कहा कि उसके मोबाइल फोन के फोरेंसिक एनालिसिस से हमें पाकिस्तानी एजेंटों के साथ उसकी संदिग्ध बातचीत का पता चला.

पाकिस्तानी एजेंट ने इंस्टाग्राम पर जोड़े से संपर्क किया

पता चला कि साहिल अपनी दोस्त समीरा (जो बाद में उसकी पत्नी बनी) के जरिए इंस्टाग्राम पर एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था. आरोप है कि उस एजेंट ने साहिल और समीरा की मुलाकात एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कराई. चैतन्य ने बताया कि धीरे-धीरे, उस एजेंट ने साहिल और समीरा का भरोसा जीता और उन्हें पैसे के लालच में नेटवर्क के लिए काम करने के लिए मना लिया. साहिल और समीरा से कहा गया कि वे दिल्ली में नेटवर्क को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दें और जासूसी व फील्ड ऑपरेशन्स के लिए और लोगों को भर्ती करें.

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