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देश की बेटियों को आगे बढ़ाना होगा… वी वुमन वांट के मंच से दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिलाओं को दिया बड़ा संदेश

We Women Want Conclave: दिल्ली में आयोजित वी वुमन वांट कॉन्क्लेव एंड शक्ति अवार्ड्स 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिकरत की. इस दौरान उन्होंने महिलाओं से खुद का ख्याल रखने का आग्रह किया.

By: Sohail Rahman | Published: August 10, 2026 12:11:16 PM IST

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वी वुमन वांट कॉन्क्लेव में की शिरकत
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वी वुमन वांट कॉन्क्लेव में की शिरकत


We Women Want Conclave: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ‘वी वुमन वांट कॉन्क्लेव एंड शक्ति अवार्ड्स 2026’ में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. जहां उन्होंने महिलाओं की सेहत, सम्मान, सपनों और सशक्तिकरण के बारे में बात की. उनके भाषण का मुख्य विषय खुद का ख्याल रखना, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और भारत की बेटियों के लिए और ज्यादा मौके था. इसके अलावा, रेखा गुप्ता ने महिलाओं से कहा कि वे अपने परिवार का ख्याल रखते हुए खुद को भी प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि महिलाएं अक्सर माता-पिता, बच्चों और जीवनसाथी का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को भूल जाती हैं.

रेखा गुप्ता ने कहा कि एक महिला की पूरी जिंदगी में जो इंसान अक्सर पीछे छूट जाता है, वह खुद वही महिला होती है. उन्होंने महिलाओं से अपनी अहमियत समझने और खुद का जश्न मनाने का आग्रह किया.

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अपने लिए बजाइए तालियां

इसके अलावा, उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज अपना ख्याल रखते हुए जोरदार तालियां अपने लिए भी बजाएं. इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनौतियों का सामना करते समय महिलाओं को हार नहीं माननी चाहिए. उन्होंने कहा कि सेहत, सम्मान, सपने और मौके – ये सभी एक महिला की जिंदगी के अहम हिस्से हैं. गुप्ता ने कहा कि असली सशक्तिकरण का मतलब है रुकावटों को तोड़ना और परिवार में कुछ हासिल करने वाली पहली महिला बनना. उन्होंने महिला सशक्तिकरण के उदाहरण के तौर पर महिलाओं के साइंस, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, राजनीति और आर्थिक आजादी को चुनने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की कहती है कि मैंने अपने पैसे से अपना घर खरीदा है तो यह बहुत बड़ी बात है.



महिलाओं से किया आग्रह

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं से अपने विचारों को असलियत में बदलने का भी आग्रह किया. इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि इसे शुरू करें, समय तय करें और आजमाएं. आगे बढ़ें और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें. इसके बाद उन्होंने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ से आगे बढ़कर ‘बेटी बढ़ाओ’ की ओर बढ़ने का आह्वान किया. गुप्ता ने कहा कि देश की बेटियों को आगे बढ़ाना होगा.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में पीएम मोदी ने किए कई काम

इसके अलावा, रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर दिए गए जोर को रेखांकित किया. उन्होंने उज्ज्वला योजना, साफ-सफाई और शौचालय और महिलाओं की सेहत के बारे में ज्यादा जागरूकता जैसे कदमों का जिक्र किया. उन्होंने आगे कहा कि किसने सोचा था कि शौचालय महिलाओं के सम्मान की लड़ाई का मुद्दा हो सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में सोचा. उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और महिलाओं की सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत के बारे में भी बात की.

गुप्ता ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण अकेले किसी एक सरकार या एक व्यक्ति से हासिल नहीं किया जा सकता. कार्यक्रम में गुप्ता ने कहा कि सभी को आगे आना होगा. हमें मिलकर काम करना होगा.

Tags: delhi news
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