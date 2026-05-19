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नए एक्सप्रेसवे नेटवर्क से दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर होगा सुपरफास्ट, 6 घंटे नहीं, अब सिर्फ 2 घंटे में में दूरी होगी तय

Delhi Chandigarh expressway: दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े नए हाईवे नेटवर्क के पूरा होने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर करीब 2 घंटे में पूरा हो सकेगा. इस परियोजना से उत्तर भारत में कनेक्टिविटी, पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 19, 2026 11:41:44 AM IST

नए एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से बदलेगी उत्तर भारत की यात्रा
नए एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से बदलेगी उत्तर भारत की यात्रा


Delhi Chandigarh expressway: दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. उत्तर भारत में बन रहे कई हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं. इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा का समय 5 से 6 घंटे से घटकर लगभग 2 घंटे रह जाने की संभावना है. यह नया एक्सप्रेसवे नेटवर्क सिर्फ सफर को छोटा नहीं करेगा, बल्कि उत्तर भारत में सड़क कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार देगा.

कौन-सा होगा नया रूट?

नए यातायात प्लान के अनुसार दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले वाहन चालकों को सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा. इसके बाद वाहन अर्बन एक्सटेंशन रोड और कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे. इसके आगे यह रास्ता सीधे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा. फिर ट्रांस-हरियाणा एक्सप्रेसवे के जरिए वाहन अंबाला और चंडीगढ़ तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इस पूरी कनेक्टिविटी का मकसद सफर को तेज, सुगम और जाम-मुक्त बनाना है.

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे बनेगा गेम चेंजर

करीब 38,905 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे देश की सबसे बड़ी सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल है. इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसके शुरू होने के बाद दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच यात्रा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी.

देरी के बाद फिर तेज हुआ काम

इस मेगा परियोजना को पूरा करने में जमीन अधिग्रहण, ठेकेदारों के विवाद और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. हालांकि अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निर्माण कार्य को दोबारा तेज कर दिया है. अधिकारियों के अनुसार पूरे कॉरिडोर को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं इसके कई अहम हिस्से 2026 के अंत तक शुरू किए जा सकते हैं.

अमृतसर और कटरा पहुंचना भी होगा आसान

  • इस नए हाईवे नेटवर्क का फायदा सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ तक सीमित नहीं रहेगा.
  • दिल्ली से अमृतसर की यात्रा लगभग 4 घंटे में पूरी हो सकेगी.
  • दिल्ली से कटरा जाने वाले श्रद्धालुओं का 14 घंटे का सफर घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा.
  • इससे धार्मिक पर्यटन और यात्रियों की सुविधा दोनों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बड़ा फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक्सप्रेसवे नेटवर्क उत्तर भारत की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है. तेज सड़क नेटवर्क से माल ढुलाई आसान होगी और उद्योगों को नई गति मिलेगी. साथ ही पर्यटन क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है क्योंकि कम समय में लंबी दूरी तय करना संभव हो सकेगा.

जाम से राहत और नए रोजगार के अवसर

नए एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद पुराने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों का दबाव काफी कम हो जाएगा. इससे लंबे ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलने की संभावना है. इसके अलावा एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज और आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियां तेजी से बढ़ सकती हैं. इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

Tags: new expressway project
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