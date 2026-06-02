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Indian Railway News: 22 ट्रेनें रद्द, 29 के बदले रूट…इस तारीख तक दिल्ली-चंडीगढ़ रूट पर रहेगा बड़ा रेल ब्लॉक

Indian Railway News: रेलवे द्वारा किए जा रहे तकनीकी कार्यों के चलते कुल 22 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा 29 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 2, 2026 7:04:05 PM IST

Indian Railway News: 22 ट्रेनें रद्द, 29 के बदले रूट…इस तारीख तक दिल्ली-चंडीगढ़ रूट पर रहेगा बड़ा रेल ब्लॉक


Train Cancellations News: दिल्ली-चंडीगढ़ रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. अंबाला रेल मंडल के शाहबाद मारकंडा और मोहरी स्टेशनों के बीच लूप लाइनों के विस्तार और नए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) सिस्टम को शुरू करने के लिए रेलवे ने 30 मई से 6 जून 2026 तक विशेष ब्लॉक लिया है. इस वजह से कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है.

22 ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले

रेलवे द्वारा किए जा रहे तकनीकी कार्यों के चलते कुल 22 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा 29 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है और कई ट्रेनों को पुनर्निर्धारित (रीशेड्यूल) भी किया गया है. इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं.

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वंदे भारत और शताब्दी पर भी असर

6 जून को नई दिल्ली-चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस (12045/12046) और अजमेर-चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस (20977/20978) का संचालन रद्द रहेगा. इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ सकती है.

गरीब रथ एक्सप्रेस भी हुई प्रभावित

अजमेर-चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस (12983) को 31 मई और 2 जून को रद्द किया गया है. वहीं चंडीगढ़-अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस (12984) का संचालन 1 जून और 3 जून को नहीं हुआ. रेलवे ने प्रभावित यात्रियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है.

यात्रा से पहले जरूर जांचें ट्रेन की स्थिति

कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है. उदाहरण के तौर पर चंडीगढ़-यशवंतपुर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और चंडीगढ़-मडगांव गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को बदले हुए रूट पर संचालित किया गया. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले NTES ऐप या हेल्पलाइन 139 पर ट्रेन की ताजा स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके.

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Tags: cancelled trains newsIndian Railway NewsIRCTCTrain Cancellations NewsTrain Safety Tips
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