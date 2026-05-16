दिल्ली वालों सावधान! आज से शुरू हुआ बड़ा सर्वे, हर परिवार से पूछे जाएंगे 33 सवाल

Census 2027 33 Questions List: भारत में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली के कई इलाकों में आज से घर-घर सर्वे की शुरुआत कर दी गई है. इस बार पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप और डिजिटल सिस्टम के माध्यम से की जा रही है, जिससे डेटा संग्रह पहले की तुलना में ज्यादा तेज, सटीक और व्यवस्थित होने की उम्मीद है. अधिकारियों की टीमें घरों तक पहुंचकर नागरिकों से जानकारी जुटा रही हैं, जिसमें कुल 33 सवाल शामिल हैं. ये सवाल मकान, परिवार, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े होंगे.

दो चरणों में पूरी होगी जनगणना प्रक्रिया

सरकारी योजना के अनुसार इस बार जनगणना को दो अलग-अलग चरणों में पूरा किया जा रहा है. पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सर्वे किया जा रहा है, जिसमें घरों की संरचना और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जा रही है. इसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या से संबंधित विस्तृत आंकड़े जुटाए जाएंगे.

दिल्ली में इस प्रक्रिया के शुरुआती चरण के दौरान अब तक 1.10 लाख से अधिक लोगों ने ऑनलाइन सेल्फ-एन्यूमरेशन के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया है.

2011 की जनगणना के बाद हुए बदलावों को शामिल किया गया

इस बार की प्रश्नावली को खास तौर पर 2011 की पिछली जनगणना के बाद समाज और जीवनशैली में आए बदलावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें घरों के प्रकार, उनकी लोकेशन और संरचना से जुड़े सवालों के साथ-साथ आधुनिक सुविधाओं जैसे इंटरनेट कनेक्शन, एलपीजी गैस, पेयजल और स्वच्छता व्यवस्था की उपलब्धता पर भी जानकारी ली जा रही है.

लगभग 20 मिनट में पूरा होगा सर्वे

अधिकारियों के अनुसार एक घर का सर्वे पूरा करने में औसतन लगभग 20 मिनट का समय लग सकता है. प्रक्रिया की शुरुआत इस सवाल से होगी कि व्यक्ति ने सेल्फ-एन्यूमरेशन किया है या नहीं. यदि किया है तो संबंधित आईडी नंबर देना होगा, अन्यथा सभी 33 प्रश्नों के उत्तर दर्ज किए जाएंगे.

जनगणना में भाग लेना अनिवार्य

सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जनगणना में भाग लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है. यदि कोई व्यक्ति बार-बार समझाने के बावजूद जानकारी देने से इनकार करता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. Census Act, 1948 के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में अधिकतम 1000 रुपये का जुर्माना और तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.

2027 में शुरू होगा दूसरा चरण

पहले चरण के पूरा होने के बाद जनगणना का दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से शुरू किया जाएगा. इस चरण में जनसंख्या से जुड़े विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आधार पर देश की जनसांख्यिकीय स्थिति का अंतिम आंकलन तैयार किया जाएगा.

ये भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी, जो देश की बदलती सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में अहम भूमिका निभाएगी.