CBSE की खामियां उजागर करने पर छात्र को बताया पाकिस्तानी, मचा बवाल तो बोर्ड ने दिया ये जवाब

Vedant Shrivastava Case: कक्षा 12 के छात्र वेदांत श्रीवास्तव, जिन्होंने सिर्फ अपनी फ़िज़िक्स बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट में हुई एक गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया था, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और यहां तक कि उन्हें ‘पाकिस्तानी’ भी कहा गया. यह सब सिर्फ़ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली में पाई गई कमियों को उजागर किया था. बाद में बोर्ड ने इस गड़बड़ी के लिए उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन अपनी असली आंसर शीट की सही जांच करवाने की उनकी कोशिश ने उन्हें सोशल मीडिया के एक स्याह पहलू से भी रूबरू करवा दिया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से CBSE ने कक्षा 12 की परीक्षा के नतीजे घोषित किए हैं, तब से छात्रों ने आंसर शीट की जांच के लिए इस्तेमाल की जा रही OSM-आधारित मूल्यांकन प्रणाली को लेकर चिंताएं व्यक्त की है. इस साल कक्षा 12 का कुल पास प्रतिशत भी 3.19 प्रतिशत अंक गिरकर 85.20 रह गया. इस तीखी आलोचना के बाद बोर्ड ने एक विंडो खोली जिसके माध्यम से छात्र अपनी जांची हुई आंसर शीट की स्कैन की हुई कॉपियां देख सकते थे.

वेदांत श्रीवास्तव ने क्या लिखा?

दिल्ली के छात्र वेदांत ने 13 मई को CBSE द्वारा कक्षा 12 के नतीजे जारी किए जाने के बाद फिजिक्स में उम्मीद से काफी कम अंक मिलने पर 19 मई को अपनी आंसर शीट की स्कैन की हुई कॉपियों का अनुरोध किया था. 23 मई को स्कैन की हुई कॉपियां मिलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके रोल नंबर से जुड़ी फ़िज़िक्स की आंसर शीट उसकी नहीं थी. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया और अपने अंग्रेज़ी और कंप्यूटर साइंस के पेपरों के स्क्रीनशॉट अगल-बगल अपलोड किए, ताकि यह दिखाया जा सके कि फ़िज़िक्स के पेपर में लिखी लिखावट बाक़ी पेपरों से अलग थी.

I am a CBSE Class 12 student. After receiving unexpectedly low marks in Physics, we applied for photocopies of my answer sheets through the CBSE reevaluation process. Today we received the copies. And I am shattered because the Physics answer sheet uploaded by CBSE is not mine — VEDANT (@VEDANTSHRIV17) May 23, 2026







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छात्र को बताया गया पाकिस्तानी

सोमवार शाम तक इस पोस्ट पर 3.2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके थे और जल्द ही यह सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद बन गया. इसके तुरंत बाद वह ऑनलाइन ट्रोलिंग और अभद्र टिप्पणियों का शिकार बन गया. कई यूज़र्स ने उस पर CBSE की छवि खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि उसकी एक्स प्रोफ़ाइल लोकेशन में ‘दक्षिण एशिया’ क्यों दिख रहा है. कुछ लोगों ने उसे ‘राष्ट्र-विरोधी’ कहा तो दूसरों ने उसे ‘पाकिस्तान’ करार दिया.

शुरुआत में जिस व्यक्ति ने इस छात्र को ‘पाकिस्तानी’ कहा था, उनमें दूरदर्शन न्यूज़ के पत्रकार अशोक श्रीवास्तव भी शामिल थे. बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उनकी टिप्पणियों के कारण ऑनलाइन भारी विरोध का सामना करना पड़ा.

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सीबीएसई ने दिया ये जवाब

सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ने के बाद CBSE के संयुक्त सचिव (समन्वय) ने इस गड़बड़ी को स्वीकार किया और छात्र को बताया कि उसके अंकों को जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा. CBSE के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस गलती की पुष्टि की, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं बताया. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि हमने आज वेदांत श्रीवास्तव से संपर्क किया और उन्हें ईमेल के ज़रिए सही उत्तर-पुस्तिका भेज दी है. उनके अंकों को उसी के अनुसार अपडेट कर दिया जाएगा.