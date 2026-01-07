Home > दिल्ली > Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका

Dargah Faiz Ilahi masjid and Umar Connection: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने आज सुबह तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास से बुलडोजर का इस्तेमाल करके अतिक्रमण हटा दिया. कॉर्पोरेशन ने पिछले दिन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन की तैयारी की थी.

By: Heena Khan | Last Updated: January 7, 2026 7:15:32 AM IST

faiz ilahi masjid news
faiz ilahi masjid news


You Might Be Interested In

Dargah Faiz Elahi Masjid Bulldozer Action: दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट के बाद से पूरे देश में आज भी आक्रोश है. लगातार इस मामले को लेकर आज भी जांच जारी है. जैसा की आप सभी जानते हैं इस हमले को डॉक्टर मॉड्यूल ने अंजाम दिया था. वहीं डॉक्टर उमर ने ही कार आई20 से लाल किले पर चंद मिनटों में तबाही मचा दी थी. ब्लास्ट से पहले आतंकी उमर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे. उनमे से ही एक वीडियो तुर्कमान गेट स्थित दर्गा फैज इलाही मस्जिद का सामने आया था. ब्लास्ट से पहले उमर इस मस्जिद में गया था. वहीं अब इस मस्जिद को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है.

क्यों भड़के स्थानीय लोग 

जानकारी के मुताबिक दिल्ली नगर निगम (MCD) ने आज सुबह तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास से बुलडोजर का इस्तेमाल करके अतिक्रमण हटा दिया. कॉर्पोरेशन ने पिछले दिन दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन की तैयारी की थी. बुलडोजर रात में ही मौके पर पहुंच गए थे. वहीं सरकारी अधिकारियों को आशंका थी कि कुछ लोग ऑपरेशन में दखल अंदाजी कर सकते हैं, इसलिए अतिक्रमण हटाने का काम सावधानी से प्लानिंग करके किया गया. इसके बाद भी स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, और कुछ लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की है, लेकिन पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कम से कम बल का इस्तेमाल किया.

You Might Be Interested In



ज्वाइंट कमिश्नर का आया बयान

ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सेंट्रल रेंज, मधुर वर्मा ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, MCD (दिल्ली नगर निगम) ने 7 जनवरी, 2025 की सुबह दिल्ली में रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास कब्ज़े वाली जगह से अतिक्रमण हटा दिया. इस ऑपरेशन के दौरान, कुछ बदमाशों ने पत्थर फेंककर अशांति फैलाने की कोशिश की. स्थिति को तुरंत संयम और कम से कम बल प्रयोग करके कंट्रोल में लाया गया, और बिना किसी और तनाव के सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई.

इसी मस्जिद में बिताया था आतंकी उमर से समय

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सैयद फैज़ इलाही मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी ज़मीन पर कथित अतिक्रमण हटाने के अधिकारियों के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नगर निगम (MCD), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), शहरी विकास मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO), लोक निर्माण विभाग (PWD), और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब मांगा. यह ध्यान देने योग्य है कि कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास एक कार में हुए हाई-इंटेंसिटी धमाके से पहले, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, पुरानी दिल्ली की इस सदी पुरानी मस्जिद में 10 मिनट से ज़्यादा समय बिताया था.



You Might Be Interested In
Tags: bulldozer actiondargah faiz ilahi masjidDelhi blastDoctor Umarhome-hero-pos-1Lal quila Blast
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सावधान! आपकी ये 9 आदतें धीरे-धीरे आपकी आंतों को खोखला...

January 6, 2026

8 भोजपुरी एक्ट्रेस जिन पर से नज़र नहीं हटा पाएंगे...

January 6, 2026

आइकन स्टार का स्वैग, 8 फिल्में जो अल्लू अर्जुन की...

January 6, 2026

ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल! आज ही डाइट में शामिल करें...

January 6, 2026

ग्लोइंग स्किन के लिए ‘ऑयल’ मंत्र, डॉ. रश्मी शेट्टी की...

January 6, 2026

8 मॉर्निंग ड्रिंक्स जो गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं

January 6, 2026
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली ब्लास्ट से पहले जिस मस्जिद में गया था आतंकी उमर, उसी के पास चला बुलडोजर; गुस्से से उबल रहा इलाका