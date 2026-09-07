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Delhi Building Collapse: दिल्ली में 6 लोगों की मौत के बाद जागा प्रशासन, 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश

Delhi Satya Niketan Building Collapse | Satya Niketan PG Collapse:: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत और 10 अन्य के घायल होने के बाद दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों को तुरंत सील किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 7, 2026 11:46:49 AM IST

दिल्ली में 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश
दिल्ली में 4 मंजिल से ज्यादा ऊंची इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश


Delhi Satya Niketan Building Collapse | Satya Niketan PG Collapse: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत गिरने की जानलेवा घटना के कुछ दिनों बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने पूरी राजधानी में चार मंजिल से ज्यादा ऊंची अवैध इमारतों को तुरंत सील करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई रविवार को सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के गिरने के बाद की जा रही है, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि इस इमारत का इस्तेमाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट (PG) के तौर पर किया जा रहा था.

दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने सोमवार को इस फैसले की घोषणा की और चेतावनी दी कि अवैध बहु-मंज़िला निर्माण की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले सिविक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उन्हें नौकरी से निकालना भी शामिल है. 

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प्रवेश वाही ने क्या लिखा?

मेयर वाही ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत की घटना के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. चार मंजिल से ज्यादा ऊंची सभी अवैध इमारतों को तुरंत सील कर दिया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उन्हें तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा. ये आदेश तुरंत लागू होंगे.

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सत्य निकेतन में क्या हुआ?

P-14 नाम की यह इमारत रविवार को दोपहर करीब 1:30 बजे गिर गई. लगभग 30 साल पुरानी इस इमारत में पांच मंजिलें और एक बेसमेंट था और इसका इस्तेमाल PG के तौर पर किया जा रहा था. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस की बचाव टीमों ने मलबे की तलाशी के लिए रात भर काम किया. दस लोगों को बचाया गया, जबकि पांच अन्य की मौत की पुष्टि हुई.

सिविक अधिकारियों के शुरुआती आकलन से पता चलता है कि यह इमारत एक पुनर्वास कॉलोनी में बनी थी, जहां निर्माण की अनुमति मूल रूप से ग्राउंड-प्लस-वन (G+1) संरचनाओं तक ही सीमित थी. हालांकि, इस प्रॉपर्टी को कथित तौर पर समय के साथ बढ़ाकर बेसमेंट के साथ ग्राउंड-प्लस-चार (G+4) मंज़िला इमारत बना दिया गया था. इलाके में भारी बारिश, बेसमेंट में पानी जमा होना और चल रहे स्ट्रक्चरल बदलाव (ढांचे में बदलाव) उन वजहों में शामिल हैं जिनकी जांच की जा रही है कि क्या उन्होंने ढांचे को कमजोर करने में कोई भूमिका निभाई है.

बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने इमारत गिरने के मामले में कथित मालिक हरिराम और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है. इस मामले में गैर-इरादतन हत्या (जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) और स्ट्रक्चरल लापरवाही से संबंधित धाराएं शामिल हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध निर्माण की अनुमति कैसे दी गई और क्या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया था.

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