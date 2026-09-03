Home > देश > दिल्ली में ब्रिक्स समिट को लेकर 11 सितंबर को क्या-क्या रहेगा बंद? जरूरी सुविधाएं रहेंगी खुली, 22 अहम रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक

दिल्ली में ब्रिक्स समिट को लेकर 11 सितंबर को क्या-क्या रहेगा बंद? जरूरी सुविधाएं रहेंगी खुली, 22 अहम रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही पर रोक

Delhi BRICS Summit: दिल्ली में ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालय, साथ ही स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 3, 2026 6:53:35 PM IST

दिल्ली में क्या-क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद?
दिल्ली में क्या-क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद?


Delhi BRICS Summit: दिल्ली (Delhi News) में अगले हफ्ते होने वाले ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने 11 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को शहर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है. दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार (03 सिंतबर, 2026) को इस छुट्टी की घोषणा करते हुए एक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के कार्यालय, साथ ही स्कूल और कॉलेज इस दौरान बंद रहेंगे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) 12 और 13 सितंबर को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा.

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आधिकारिक आदेश में क्या कहा गया है?

छुट्टी के संबंध में आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि ब्रिक्स समिट और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 11 सितंबर, 2026 (शुक्रवार) को छुट्टी की घोषणा करते हैं. यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जारी किया गया है.



केंद्रीय दफ्तर भी रहेंगे बंद

जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार के सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ सभी केंद्रीय कार्यालय भी बंद रहेंगे. यह फैसला विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और वीवीआईपी काफिलों की आवाजाही के लिए की गई व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. भारत मंडपम में होने वाले समिट को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को बंद करने का आदेश दिया है. मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां और रूट में बदलाव की उम्मीद है.

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क्या-क्या रहेंगी खुली?

दिल्ली और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल और निजी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सभी इमरजेंसी सुविधाएं खुली रहेंगी.

ट्रैफिक में भी होगा बदलाव

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, वीवीआईपी गाड़ियों के काफिले की आवाजाही को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने पाबंदियों और डायवर्जन समेत व्यापक इंतजाम किए हैं. इस आवाजाही से सेंट्रल, साउथ और साउथ-वेस्ट दिल्ली के कम से कम 22 अहम रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना है. विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के 10 लग्जरी होटलों में ठहरने का कार्यक्रम है, नौ सेंट्रल दिल्ली में और एक साउथ दिल्ली के साकेत में, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे.

तय रास्तों में ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है

ज्यादातर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के 11 सितंबर को दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है, जिसके चलते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट और तय होटलों के बीच गाड़ियों के काफिले की बार-बार आवाजाही होगी. इसके अलावा, अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कामकाजी दिन में काफिले की आवाजाही के कारण तय रास्तों पर ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, जिससे वाहन चालकों को देरी हो सकती है.

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Tags: delhi news
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