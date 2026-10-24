ना मनाली, ना जयपुर... दिल्ली में ही मिलेगा आसमान में उड़ने का मजा! Hot Air Balloon राइड की वापसी, जानें टिकट की कीमत और बुकिंग डिटेल्स!

Delhi Hot Air Balloon Ride: दिल्लीवासियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है, क्योंकि राजधानी के सराय काले खान के पास स्थित बांसैरा पार्क में 15 नवंबर से हॉट एयर बैलून राइड्स दोबारा शुरू होने जा रही हैं. दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) और प्राइवेट ऑपरेटर के कोलेबोरेशन से शुरू होने वाली इस सर्विस में टिकट्स के दाम भी कम कर दिए गए हैं. अब लोग किफायती कीमतों पर आसमान से नेशनल कैपिटल का एरियल व्यू एन्जॉय कर सकेंगे. हालांकि, यह पूरी तरह से वेदर कंडीशन्स और अथॉरिटीज की परमिशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन इस विंटर सीजन में दिल्ली के लोगों को एक बेहतरीन एडवेंचर एक्सपीरियंस मिलने की पूरी उम्मीद है.

दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, बांसैरा पार्क में लौट रहा हॉट एयर बैलून का रोमांच

अब आपको हॉट एयर बैलून राइड का मजा लेने के लिए किसी दूर-दराज की टूरिस्ट लोकेशन पर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली में रहते हुए ही इस थ्रिल का आनंद ले सकते हैं. दिल्ली के बांसैरा पार्क में 15 नवंबर से हॉट एयर बैलून राइड्स की धमाकेदार वापसी हो रही है. इस बार DDA और एयर सफारी ऑपरेटर ने मिलकर विजिटर्स के लिए टिकट्स के दाम कम कर दिए हैं, जिससे आप आसानी से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस बेहतरीन एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं.

टिकट्स प्राइस, डिस्काउंट और राइड की पूरी डिटेल्स

अगर टिकट्स की बात करें, तो इस बार नॉर्मल पर्सन के लिए प्राइस 2,400 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है. इसके अलावा, स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंटेड रेट 1,500 रुपये रखे गए हैं, जिससे ग्रुप्स में आने वाले स्टूडेंट्स आसानी से इसका मजा ले सकें. इस टेथर्ड हॉट एयर बैलून राइड के जरिए विजिटर्स को 100 से 150 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा और हर एक राइड का टाइम 7 से 12 मिनट के बीच का होगा, जिसमें आपको ऊपर से शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा.

टाइमिंग्स, वेदर कंडीशन और सेफ्टी अप्रूवल

यह सर्विस हर दिन दो अलग-अलग टाइम स्लॉट्स में ऑपरेट की जाएगी—सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक. हालांकि, नवंबर से फरवरी तक का समय नॉर्थ इंडिया में बैलूनिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, फिर भी ऑपरेशंस पूरी तरह से वेदर कंडीशन्स और डीजीसीए (DGCA) के लाइसेंस व सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर डिपेंड करेंगे. शुरुआत में सिंगल बैलून के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है, और डिमांड बढ़ने पर दूसरा बैलून भी जोड़ा जाएगा, ताकि दिल्ली में रहने वाले हर एडवेंचर लवर को इसका पूरा मौका मिल सके.

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