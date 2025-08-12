Home > देश > कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र

कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र

दिल्ली में आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बॉलीवुड सितारों ने जताया विरोध। जॉन अब्राहम, वरुण धवन और जान्हवी कपूर ने ABC नियमों के पक्ष में आवाज़ उठाई।

Published By: Shivani Singh
Published: August 12, 2025 15:41:00 IST

कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र

Delhi-NCR में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश ने आवारा कुत्तों को शहर से हटाने को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती कुत्ता हमलों और बढ़ते रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर आश्रयों में रखने का निर्देश दिया। इस आदेश के बाद बॉलीवुड के कई बड़े नामों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।

जॉन अब्राहम का सुप्रीम कोर्ट को पत्र: समुदायिक कुत्तों के पक्ष में आवाज़

अभिनेता जॉन अब्राहम ने इस फैसले के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश बीआर गावई को एक भावुक और गंभीर पत्र लिखा। जॉन का मानना है कि ये “आवारा” कुत्ते नहीं बल्कि समुदाय के हिस्से हैं, जिन्हें दिल्ली के लोग प्यार और सम्मान देते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को 2023 के एनीमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों और कोर्ट की पूर्व की जजमेंट्स के खिलाफ बताया, जो कुत्तों के विस्थापन की बजाय उनका नसबंदी और टीकाकरण करने की सलाह देते हैं।

जॉन ने पत्र में कहा कि जहां ABC प्रोग्राम ईमानदारी से लागू किया गया है, वहाँ सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। जयपुर ने 70% से अधिक कुत्तों का नसबंदी किया है, जबकि लखनऊ में यह आंकड़ा 84% तक पहुंच चुका है। इससे न केवल कुत्तों के व्यवहार में सुधार आता है, बल्कि रेबीज जैसी बीमारियों का खतरा भी कम होता है। इसके विपरीत, कुत्तों को हटाना केवल नए, बिना टीकाकरण और नसबंदी वाले कुत्तों को क्षेत्र में आने देता है, जिससे संघर्ष और खतरे बढ़ते हैं।

बॉलीवुड सितारों का सोशल मीडिया पर विरोध

जॉन अब्राहम के अलावा वरुण धवन और जान्हवी कपूर जैसे मशहूर सितारों ने भी इस आदेश को कुत्तों के लिए “मौत का फैसला” बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फॉलोअर्स के बीच इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की। उनका मानना है कि कुत्तों के साथ सह-अस्तित्व और सहिष्णुता ही सही समाधान है, न कि उन्हें जबरन हटाना।

दिल्ली के बाद अब इस राज्य के सड़कों पर नहीं दिखेंगे एक भी कुत्ते, कोर्ट ने दिया ऐसा आदेश, डॉग लवर्स के उड़े होश

क्या है सही समाधान?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बॉलीवुड सितारों की आपत्तियों के बीच मुख्य मुद्दा है – आवारा कुत्तों का संरक्षण और मानव सुरक्षा का संतुलन। विशेषज्ञ और पशु अधिकार कार्यकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि नसबंदी, टीकाकरण और समुदाय के साथ तालमेल बिठाकर कुत्तों की संख्या नियंत्रित की जानी चाहिए। यह तरीका न केवल Humane है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी प्रभावी साबित हुआ है।

दिल्ली जैसे बड़े शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए कठोर और हिंसक कदमों के बजाय समझदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। जॉन अब्राहम जैसे कलाकारों का यह प्रयास कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा हो, इस मुद्दे को संवेदनशीलता और न्याय के नजरिए से देखने की आवश्यकता को दर्शाता है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में नीति निर्माताओं और न्यायपालिका दोनों मिलकर एक ऐसा समाधान निकालेंगे, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पशु कल्याण दोनों का सम्मान करे।

मिंता देवी कौन हैं? जिनकी तस्वीर वाली टीशर्ट पहनकर विपक्ष कर रहे जोरदार विरोध प्रदर्शन, जानिए आखिर क्या है सच्चाई?

Tags: stray dogs delhiSupreme Court
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोजाना उबले अंडे खाने से क्या होता है?

August 12, 2025

Phone से बात पर क्यों होने लगता है गर्दन मे...

August 12, 2025

भारत की ये 10 बातें कर देंगी आपको हैरान

August 12, 2025

क्या आपको पता हैं लंगड़ा आम के नाम की कहानी?...

August 12, 2025

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025
कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र
कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र
कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र
कुत्ते दिल्ली के वासी हैं! John Abraham से लेकर Janhvi Kapoor तक बॉलीवुड सितारों ने कुत्तों के लिए उठाए आवाज, सुप्रीम कोर्ट को लिखा भावुक कर देने वाला पत्र
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?