Home > देश > Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित

Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित

Delhi Auto Taxi Strike: इस हड़ताल से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आस-पास के NCR इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर असर पड़ने की उम्मीद है . ऐप-बेस्ड कैब सर्विस, ऑटो-रिक्शा और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर निर्भर यात्रियों को पीक ऑफिस आवर्स के दौरान कम उपलब्धता और रेलवे स्टेशनों, मेट्रो हब और एयरपोर्ट पर ज़्यादा वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ सकता है .यह रुकावट खास तौर पर ऑफिस आने-जाने वालों और तीन दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले यात्रियों पर असर डाल सकती है .

By: Divyanshi Singh | Published: May 21, 2026 12:55:42 PM IST

दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज
दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज


Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली-NCR में आने-जाने वालों को अगले तीन दिनों में बड़ी ट्रांसपोर्ट दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि टैक्सी और ऑटो-रिक्शा यूनियनों ने किराए में बदलाव और ऐप-बेस्ड कैब एग्रीगेटर्स के सख्त रेगुलेशन की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है .यह हड़ताल गुरुवार को शुरू हुई और 23 मई तक चलेगी . यह ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के बुलाए गए एक बड़े देशव्यापी विरोध का हिस्सा है और इससे दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आस-पास के इलाकों में रोज़ाना के सफ़र पर असर पड़ने की उम्मीद है .

सड़कों पर कम टैक्सी, ऑटो और कमर्शियल गाड़ियों के होने की उम्मीद है, इसलिए ऑफिस जाने वालों, एयरपोर्ट के यात्रियों और रोज़ाना आने-जाने वालों को देरी, ज़्यादा इंतज़ार और दूसरी ट्रांसपोर्ट सर्विस की ज़्यादा मांग का सामना करना पड़ सकता है .

You Might Be Interested In

टैक्सी और ऑटो ड्राइवर विरोध क्यों कर रहे हैं?

ड्राइवर यूनियनों का कहना है कि फ्यूल की कीमतों और ऑपरेटिंग कॉस्ट में भारी बढ़ोतरी के बावजूद दिल्ली-NCR में लगभग 15 सालों से किराए में बदलाव नहीं किया गया है .“चालक शक्ति यूनियन” के मुताबिक, CNG, पेट्रोल, डीज़ल, गाड़ी के मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट से जुड़े बढ़ते खर्चों ने ड्राइवरों के लिए अपनी रोज़ी-रोटी चलाना मुश्किल कर दिया है . यूनियनों ने ऐप-बेस्ड राइड-हेलिंग कंपनियों पर पेमेंट कम करने और बिना सही रेगुलेशन के काम करने का भी आरोप लगाया है .ANI से बात करते हुए, टैक्सी ड्राइवर नरेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रति किलोमीटर रेट गिरने से ड्राइवरों की कमाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है .

तिवारी ने कहा, “कीमतें कम होने से हालत बहुत खराब है . रैपिडो 18 से 25 अप्रैल तक ₹30 प्रति km दे रहा था, जिसे अब घटाकर ₹15-16 कर दिया गया है . हम 21-23 [मई] तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है .”

एक और ड्राइवर, दिनेश कुमार ने कहा कि किराए में बदलाव न होने से ड्राइवरों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस और बढ़ गया है .कुमार ने ANI से कहा, “मार्केट में कोई कीमत नहीं है . हमें ज़्यादा राइड भी नहीं मिलतीं . मैं सरकार से अपील करूंगा कि वह टैक्सी किराए पर भी कुछ ध्यान दे .”

कौन से इलाके प्रभावित हो सकते हैं?

इस हड़ताल से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आस-पास के NCR इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर असर पड़ने की उम्मीद है . ऐप-बेस्ड कैब सर्विस, ऑटो-रिक्शा और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर निर्भर यात्रियों को पीक ऑफिस आवर्स के दौरान कम उपलब्धता और रेलवे स्टेशनों, मेट्रो हब और एयरपोर्ट पर ज़्यादा वेटिंग पीरियड का सामना करना पड़ सकता है .यह रुकावट खास तौर पर ऑफिस आने-जाने वालों और तीन दिन के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले यात्रियों पर असर डाल सकती है .

ड्राइवर क्या मांग रहे हैं?

विरोध कर रहे यूनियन दिल्ली-NCR में चलने वाली टैक्सियों और कमर्शियल गाड़ियों के किराए में तुरंत बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं .वे ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऐप-बेस्ड एग्रीगेटर्स द्वारा ड्राइवरों के “आर्थिक शोषण” के खिलाफ सरकार से दखल की भी मांग कर रहे हैं .

दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री और पुलिस कमिश्नर को सौंपे गए एक लेटर में, “चालक शक्ति यूनियन” ने कहा कि मौजूदा किराए का स्ट्रक्चर पुराना हो चुका है और अब मौजूदा आर्थिक हकीकत से मेल नहीं खाता है .

यूनियन ने अपने लेटर में कहा, “बढ़ती महंगाई के बावजूद टैक्सी का किराया अभी भी पुराने रेट पर लिया जा रहा है, जिससे ड्राइवरों की रोजी-रोटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है .” यूनियन ने आगे आरोप लगाया, “ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप-बेस्ड कंपनियां मनमाने तरीके से काम कर रही हैं, और दिल्ली-NCR में ड्राइवर गंभीर आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं .”

ड्राइवरों की एसोसिएशन ने कमर्शियल ड्राइवरों की सुरक्षा और ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट सर्विस को रेगुलेट करने के मकसद से बनाई गई पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए सरकार के साथ एक फॉर्मल मीटिंग की भी मांग की है .

फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी से दबाव बढ़ा

यह हड़ताल फ्यूल की कीमतों में नई बढ़ोतरी के बीच भी हो रही है .दिल्ली में, पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे बढ़कर ₹98.64 प्रति लीटर हो गईं, जबकि डीज़ल की कीमतें 91 पैसे बढ़कर ₹91.58 प्रति लीटर हो गईं .ड्राइवर यूनियनों का तर्क है कि फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी ने ऐसे समय में और फाइनेंशियल दबाव बढ़ा दिया है जब राइड से होने वाली कमाई पहले से ही दबाव में है .

क्या विरोध तेज हो सकता है?

यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दिल्ली सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आंदोलन और तेज हो सकता है . यूनियनों का कहना है कि अगर किराए में बदलाव और पॉलिसी पर चर्चा में और देरी हुई तो मौजूदा तीन दिन की हड़ताल एक बड़े आंदोलन में बदल सकती है .

Tags: Delhi Auto Taxi Strikehome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026

IPL के एक सीजन में किसने जड़े सबसे ज्यादा छक्के?

May 20, 2026

TMKOC की अभिनेत्रियों के हॉट अवतार

May 20, 2026

गर्मियों में गजब की चीज है अमरूद, ये हैं फायदे

May 19, 2026

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, बड़ी इलायची है हेल्थ का...

May 19, 2026
Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित
Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित
Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित
Delhi Auto Taxi Strike: दिल्ली टैक्सी हड़ताल आज, जानें कितने दिनों तक चलेगा विरोध प्रदर्शन; ये इलाके होंगे प्रभावित