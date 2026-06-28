Delhi terror threat: लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली पर फिर मंडराया खतरा! उत्तराखंड भी आतंकियों के निशाने पर; जानें पूरा मामला

Delhi terror threat: एक बार फिर राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड पर खतरा मंडरा रहा है. लाल किला में हुए ब्लास्ट के बाद से हर कोई खौफ में जी रहा है. सूत्रों ने शनिवार को बताया कि आतंकी हमले की आशंका के चलते खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. इसके बाद धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक, यह अलर्ट आने वाले दिनों में संभावित हमलों की चेतावनी देने वाला एक ईमेल सामने आने के बाद जारी किया गया.

क्या है पूरा मामला

यह खतरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासु गुरुद्वारे में निहंगों के एक समूह और अधिकारियों के बीच चल रहे गतिरोध के बीच सामने आया है. निहंग 16 जून को कर्णप्रयाग बाजार में स्थानीय लोगों के साथ हुई झड़प के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अपने चार साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे. बाद में, 25 जून की रात को निहंग सिखों का एक समूह गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग करते हुए हिमाचल प्रदेश से सटे देहरादून जिले के कुल्हाल बॉर्डर से जबरन उत्तराखंड में घुस आया. अधिकारियों ने उन्हें पौंटा साहिब लौटने के लिए मना लिया.

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हर तरफ प्रशासन की पेनी नजर

सूत्रों ने बताया कि ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई मंदिरों के साथ-साथ सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस ठिकानों को संभावित टारगेट के तौर पर बताया गया था. इसमें कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है. अलर्ट के बाद, दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा बढ़ा दी है और संवेदनशील व भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा इंतज़ामों की समीक्षा की है.

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