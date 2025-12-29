Delhi Airport Advisory: दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, बढ़ते कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें

Delhi Airport: दिल्ली में बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यात्रा करने से लेकर स्कूल जाने तक लोगों को दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं मौसम विभाग का कहना है कि ठंड में अभी और इजाफा होगा. वहीं तामान में भी तेजी से गिरावट आ रही है. वहीं अगर बात करें प्रदूषण की तो प्रदूषण ने भी दिल्ली में कोहराम मचाया हुआ है. ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है.
दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार सुबह यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की, क्योंकि रविवार देर शाम से शहर में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए. वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बताया कि फ़िलहाल फ़्लाइट्स CAT III कंडीशंस में ऑपरेट हो रही हैं. यह एक एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है जो खास तौर पर ट्रेंड पायलट और इक्विप्ड एयरक्राफ्ट को बहुत कम विजिबिलिटी में भी लैंड करने की इजाज़त देता है. हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी कि देरी और कैंसलेशन अभी भी हो सकते हैं.
Passenger Advisory issued at 06:00 hours.
Please click on this link for real-time winter travel updates: https://t.co/KkKldKUlLQ#DelhiAirport #PassengerAdvisory #DELAdvisory pic.twitter.com/cEtstSFaXK
— Delhi Airport (@DelhiAirport) December 29, 2025
ट्रेनें हो रहीं लेट
इतना ही नहीं ब्लकि एयर इंडिया ने यह भी कहा कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण सोमवार सुबह फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है. सिर्फ फ़्लइट ही नहीं बल्कि ट्रेनें भी लगातार लेट हो रही हैं. लोगों को इस समय यात्रा करने में तरह-तरह की परेशानियों का साम ना करना पड़ रहा है.
