Uttarakhand Crime: पत्नी ने कहा- ‘चलो जंगल में पार्टी करते हैं’... पति पहुंचा तो प्रेमी भी था वहां, फिर जो हुआ वो खौफनाक था...खाई में मिली लाश!

Dehradun Crime: उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से एक दिल दहला देने वाला मामला सामवे आा है, जहां अवैध संबंधों के रास्ते का कांटा बने एक पति को उसकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया. मूल रूप से बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले 38 वर्षीय मदन मुखिया दून घाटी में मजदूरी करके अपना घर चला रहा था, लेकिन उसकी दुनिया तब उजड़ गई जब उसे अपनी पत्नी मीना देवी और सहकर्मी लल्लन शर्मा के अवैध अफेयर के बारे में पता चल गया. पिछले दो-तीन साल से चल रहे इस गुप्त प्रेम प्रसंग की भनक जब मदन को लगी, तो दोनों प्रेमियों ने उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली. साजिश के तहत मीना ने मदन को प्रेमनगर के मांडूवाला जंगलों में एक कॉलेज के पास शराब पीने के बहाने बुलाया.

जब मदन नशे में पूरी तरह धुत हो गया, तो मीना और लल्लन ने मिलकर चाकू से उसके गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद दोनों ने सबूत मिटाने के लिए शव को पास की ही एक गहरी खाई में फेंक दिया और फरार हो गए. हालांकि, पुलिस की मुस्तैदी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह खौफनाक राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका.

रास्ते का कांटा बना पति, काट दी गर्दन

मदन मुखिया, मीना देवी और लल्लन शर्मा- तीनों ही बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले थे और देहरादून में मजदूरी करते थे. लल्लन और मीना के बीच पिछले दो-तीन सालों से अफेयर चल रहा था, जिसकी जानकारी मदन को कुछ दिन पहले ही मिल गई थी. पति के विरोध करने और रास्ते का रोड़ा बनने पर दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का पक्का प्लान बना लिया, ताकि वे बेरोक-टोक साथ रह सकें.

शराब के बहाने जंगल में ले जाकर किया कत्ल

योजना के मुताबिक, पत्नी मीना ने अपने पति मदन मुखिया को मांडूवाला के जंगलों में सैर और शराब पार्टी के बहाने से बुलाया. भोला-भाला मदन अपनी पत्नी के झांसे में आ गया और जंगल में पहुंचकर जमकर शराब पी ली. जब मदन पूरी तरह नशे में बेसुध हो गया, तो मौके का फायदा उठाकर मीना और उसके प्रेमी लल्लन ने चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी.

खाई में फेंका शव, सीसीटीवी से खुला राज

हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों ने मदन के शव को जंगल की एक गहरी खाई में फेंक दिया और हथियार को झाड़ियों में छिपा दिया. शनिवार को जब शव बरामद हुआ और मकान मालिक सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर केस दर्ज हुआ, तो पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और लोकल लेबरर्स से मिली जानकारी के आधार पर लल्लन शर्मा को दबोच लिया, जिसने पूछताछ में पूरा सच उगल दिया.

SSP_देहरादून के दमदार नेतृत्व में #दून_पुलिस ने सुलझायी ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री, प्रेमनगर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का 12 घंटे के अंदर थाना प्रेमनगर पुलिस ने किया खुलासा, मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम https://t.co/Y7zpsVKEYq — Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 4, 2026

इस मामले में पुलिस क्या कर रही है?

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में पुलिस ने बाला सुंदरी मंदिर के पास से मुख्य आरोपी लल्लन शर्मा को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी झाड़ियों से बरामद कर लिया गया. इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मीना देवी को भी गिरफ्तार कर लिया. इस तरह प्यार में रचे गए इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हो गया और दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं.

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