रज्जाक, इम्तियाज, अमन और यूनुस समेत 12 मुस्लिम, हथौड़े-फावड़े लेकर उतरी ‘जिहादी’ भीड़; देहरादून में कैसे भड़का बवाल?

Dehradun BJP Leader Murder: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बैरागीवाला गांव में सिंचाई से शुरू हुआ बवाल एक खून हिंसा में तब्दील हो गया. यहां सिंचाई के मामूली विवाद के कारण विशेष समुदाय के 40 से अधिक लोगों के भीड़ ने भाजपा कार्यकर्ता विनोद के घर में घुसकर लाठियों और डंडों से हमला कर दिया. भीड़ ने विनोद को इतना मारा कि उसकी जान चली गई. इस हमले में परिवार के तीन अन्य लोग भी घायल हुए, जिनका हालत गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है. लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया.

आरोपियों के घरों पर चले बुलडोजर

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही उनके घरों के अवैध हिस्सों को भी बुलडोजर से गिरा दिया गया है. इस दौरान भीड़ ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते हुए नजर आई.

हथौड़ों और फावड़ों से किया हमला

पुलिस ने आगे बताया कि शनिवार शाम करीब 6 बजे खेत की सिंचाई को लेकर विनोद का अपने ही गांव के इम्तियाज के साथ विवाद हो गया. विवाद के बाद 40 से अधिक लोगों की भीड़ ने हाथों में लाठी, डंडे, हथौड़ों और फावड़ों के साथ विनोद के घर में घुसकर हमला कर दिया. सिर पर हथोड़ा लगने के कारण विनोद की मौत हो गई.

इलाके में तनाव का माहौल

विनोद की हत्या के बाद से इलाके में दोनों समुदाय के बीच तनाव का माहौल है. कार्यकर्ता की मौत से नाराज लोगों ने सड़के जाम कर दी. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. गुस्से में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर एक आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की. भीड़ ने आरोपी के मकान में भी आग लगा दी.

जिहादी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं – CM धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हत्या की घटना की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की शांति और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना करने की हिम्मत न करे.

3 अन्य लोग हुए घायल

पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच सिंचाई के पानी को लेकर काफी विवाद चल रहा था. भीड़ द्वारा किए गए हमले में विनोद, उसके भाई अशोक और राजेश, भाभी सुषमा को भी गंभीर चोटें आई हैं. तीनों लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई.

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12 नामजद आरोपी

पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाया है. वहीं 40 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया है. 12 लोगों में मासूम आदिल, शमून, सलमान,रज्जाक, इम्तियाज, अमन, यूनुस, शहबाज, शराफत अली, मासूम, जावेद और इंतजार शामिल हैं. जिनमें से रज्जाक, सलमान, जावेद और शहबाज को गिरफ्तार किया जा चुका है. बाकी लोगों की तलाश जारी है. पुलिस ने शांति बनाए रखने और निष्पक्ष जांच पर भरोसा रखने की अपील की है.

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