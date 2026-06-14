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Dehradun Violence: देहरादून हत्याकांड के बाद बड़ा एक्शन! आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर,CM धामी खुद कर रहे मॉनिटरिंग

Dehradun Violence: इस संवेदनशील मामले पर इलाके के MLA मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी घटना और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. मुख्यमंत्री के साफ और सख्त आदेशों के बाद ही पुलिस और प्रशासन ने यह तेज और सख्त कार्रवाई की है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 14, 2026 2:26:08 PM IST

Dehradun Violence: आरोपियों के घर चला बुलडोजर
Dehradun Violence: आरोपियों के घर चला बुलडोजर


Dehradun Violence: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर थाना इलाके के बैरागीवाला गांव में युवक विनोद की हत्या के बाद पुलिस और प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. इलाके में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और लोगों के गुस्से के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया है. भारी पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपियों की प्रॉपर्टी और उनके घरों के गैर-कानूनी हिस्सों को तेजी से गिराने का काम किया जा रहा है.

इस संवेदनशील मामले पर इलाके के MLA मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरी घटना और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं. मुख्यमंत्री के साफ और सख्त आदेशों के बाद ही पुलिस और प्रशासन ने यह तेज और सख्त कार्रवाई की है. MLA ने साफ किया कि देवभूमि उत्तराखंड में कानून हाथ में लेने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

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पानी के झगड़े को लेकर हिंसा भड़की

कल देर शाम बैरागीवाला गांव में सरकारी ट्यूबवेल से खेतों में पानी देने और खेती का सामान किराए पर देने को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झगड़े के दौरान 20 से 25 लोगों की भीड़ ने आरोपियों पर धारदार हथियारों और हथौड़ों से हमला कर दिया, जिसमें विनोद नाम के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. विनोद की मौत के बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव चरम पर पहुंच गया. गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों पर पत्थर फेंके और आग लगा दी.

3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जौनपुर (देहरादून) के SP क्राइम जितेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर तुरंत केस दर्ज कर लिया है. 3 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं, और उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा. फिलहाल, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है और हालात काबू में बताए जा रहे हैं.

CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “देवभूमि उत्तराखंड की शांति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले जिहादी और हिंसक सोच वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. कल देहरादून में जो घटना हुई, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है. जो लोग कानून को चुनौती देने की हिम्मत करेंगे, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि भविष्य में कोई भी ऐसा काम करने से पहले दो बार सोचेगा.”

Tags: Dehradun Violence
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